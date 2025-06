Reklama

Mniejszy sukces, niż ogłosił Zełenski? Tylko 10 zniszczonych maszyn, a nie 41.

USA podważa dane Ukrainy dotyczące liczby zniszczonych rosyjskich samolotów w ataku z 1 czerwca. Zamiast 41 zniszczonych maszyn, jak mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, Amerykanie wskazują na maksymalnie 20 trafień, z czego około 10 maszyn rzeczywiście uległo całkowitemu zniszczeniu. Takie dane przekazali dziennikarzom Reutersa dwaj amerykańscy urzędnicy, zastrzegając anonimowość. To oznacza poważną korektę ukraińskich doniesień. Zachodnie źródła tonują nastroje i przypominają, że nie da się jednoznacznie potwierdzić wersji żadnej ze stron.

Samoloty wczesnego ostrzegania pod ostrzałem, ale bez realnych strat?

Wśród trafionych 1 czerwca dronami w ramach operacji Pajęczyna miały znaleźć się także rosyjskie bombowce strategiczne oraz samoloty wczesnego ostrzegania A-50. Te ostatnie, jak się okazuje, stacjonowały na lotnisku w Iwanowie, ale były to... złomowane egzemplarze bez silników. Na ukraińskich zdjęciach z dronów widoczny jest brak silników pod skrzydłami tych maszyn i ubytki w poszyciu płatowca samolotu.

Co więcej, blogerzy wojskowi i sugerują, że maszyny zostały celowo „upiększone”, by wyglądały na sprawne.

Cios w „nuklearną triadę” i napięcie na linii Wschód-Zachód

Uderzenie w rosyjskie lotniska wywołało niepokój w Moskwie i na Zachodzie. Oficjalnie USA nie wiedziały o planowanym ataku Kijowa, co wzbudziło irytację wśród rosyjskich decydentów. Rosja zaapelowała do Stanów i Wielkiej Brytanii, by powstrzymały Ukrainę przed eskalacją. Według przedstawiciela Trumpa ds. Ukrainy, Keitha Kellogga, atak na element rosyjskiej „nuklearnej triady” może nieść ze sobą poważne konsekwencje. „Gdy trafiasz w system przetrwania państwa, ryzyko odpowiedzi gwałtownie rośnie” - ostrzegł.

Ukraina wciąż groźna

Mimo przesadzonego bilansu, atak na rosyjskie lotniska miał duże znaczenie psychologiczne i był skuteczny. Pokazał, że Ukraina potrafi razić cele głęboko za linią frontu, nawet 4 tysiące kilometrów od strefy działań wojennych. To ważny sygnał zarówno dla Rosji, jak i Zachodu. Rosja otrzymała potężny cios w wojnie informacyjnej i zadano jej realne straty, które przynajmniej w najbliższym czasie mają charakter nieodwracalny. Rosja nie produkuje już bowiem takich maszyn jak T-22M3 czy Tu-95MS. Ukrainie nie udało się jednak zniszczyć znacznie cenniejszych bombowców Tu-160 i powietrznych radarów A-50.