Bezzałogowy zabójca z AI!

Rosyjska armia wprowadziła do użytku nowy typ bezzałogowego statku powietrznego — V2U, dron kamikadze wyposażony w elementy sztucznej inteligencji. Maszyna nie tylko potrafi działać autonomicznie, ale również omijać zakłócenia systemów walki elektronicznej, co czyni ją wyjątkowo groźną. Według ukraińskiego wywiadu, pierwsze użycie V2U odnotowano na odcinku sumskim frontu.

Mały, ale śmiercionośny – co potrafi V2U?

Dron waży niewiele, ale jego głowica bojowa robi duże wrażenie. 3,5 kg ładunku kumulacyjno-odłamkowo-zapalającego to wystarczająco dużo, by zniszczyć lekki pojazd lub stanowisko obronne. Zasięg operacyjny wynosi 60 kilometrów, a w powietrzu może utrzymać się nawet godzinę. Co więcej, porusza się z prędkością przelotową 60 km/h, co utrudnia jego wykrycie i neutralizację.

Nowością jest możliwość pracy w dwóch trybach: manualnym oraz autonomicznym. Operator może sterować dronem przez FPV z wykorzystaniem karty SIM ukraińskiego operatora (!), ale dron może też samodzielnie patrolować określony teren i rozpoznawać cele na podstawie zapisanych wcześniej obrazów terenu.

Chińska elektronika i amerykański chip

Choć to rosyjska broń, w jej wnętrzu znaleźć można sporo zagranicznej technologii. Sercem V2U jest chiński mini-komputer Leetop A203, oparty na amerykańskim układzie NVIDIA Jetson Orin, zaprojektowanym do zastosowań AI. Pozostałe komponenty także pochodzą głównie z Chin, co wskazuje na rosnącą zależność Rosji od zagranicznych dostawców w zakresie nowoczesnego uzbrojenia.

Taka konstrukcja podnosi koszt produkcji, ale daje znaczną przewagę na polu walki. V2U nie tylko „myśli”, ale też jest odporny na zakłócenia radiowe, co do tej pory było jedną z metod walki z dronami.

Ukraiński alarm: to może być dopiero początek

Ukraiński wywiad ostrzega, że pojawienie się V2U to zwiastun nowego etapu w wojnie dronowej. Rosja testuje coraz bardziej zaawansowane systemy autonomiczne, które w przyszłości mogą być produkowane masowo. Tymczasem ukraińskie służby starają się opracować skuteczne sposoby przeciwdziałania nowemu zagrożeniu. Nie tylko z pomocą technologii, ale też przez zidentyfikowanie i odcięcie dostaw kluczowych komponentów. Trudno będzie jednak odciąć chińskie dostawy do Rosji.

Jeśli V2U okaże się skuteczny w działaniach bojowych, można spodziewać się jego szerszego wykorzystania w innych rejonach frontu. To zaś oznacza, że drony sterowane przez sztuczną inteligencję przestają być futurystyczną ciekawostką, a stają się realnym zagrożeniem na współczesnym polu walki.