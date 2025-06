Rutte: Trump jest prezydentem, "który ma siłę, by zrobić to, co jest konieczne"

Atak udowodnił, że Donald Trump jest prezydentem, "który ma siłę, by zrobić to, co jest konieczne, który chce jej użyć, lecz w bardzo wyważony sposób" - podkreślił Rutte w rozmowie z telewizją Newsmax.

"To jest sygnał. Na miejscu Xi Jinpinga w Pekinie albo Władimira Putina w Moskwie, gdybym to obserwował, to nie byłbym szczęśliwy. Pomyślałbym: OK, Amerykanie są naprawdę poważni. I tego dokładnie potrzebujemy: projekcji amerykańskiej siły na światowej scenie" - powiedział sekretarz generalny NATO po zakończeniu szczytu Sojuszu w Hadze.

Rosja największym zagrożeniem dla NATO

W jego opinii atak na irańskie obiekty nuklearne był "przejawem siły, ale też pokoju, ponieważ był dokładnie wycelowany, a po nim Trump od razu przystąpił do wezwania do zawieszenia broni". "Prezydent Trump zrobił dokładnie to, co musiał zrobić. I bardzo się z tego cieszę, bo zdolności nuklearne Iranu to zagrożenie dla nas wszystkich" - dodał.

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił, że dla NATO obecnie największym zagrożeniem jest bez wątpienia Rosja. Jednocześnie Rutte pochwalił Trumpa za to, że "przełamał impas" i rozpoczął bezpośrednie rozmowy z Putinem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)