Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę

Fiński prezydent odniósł się do rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę przeprowadzonego w niedzielę nad ranem, kiedy to – jak poinformowały ukraińskie siły zbrojne Rosjanie wystrzelili ok. 600 dronów oraz ok. 50 pocisków rakietowych, w tym manewrujących. Wśród licznych obranych celów Rosjan, ofiarami – zwrócił uwagę Stubb – ponownie stała się ludność cywilna.

Reakcje międzynarodowe

Radio Yle podkreśliło, że był to jeden z największych nalotów Rosji na Ukrainę od początku wojny, a polskie oraz sojusznicze siły obrony powietrznej wysłały myśliwce w celu zabezpieczenia polskiej przestrzeni.

Apel fińskiej szefowej dyplomacji

„Rosję trzeba zmusić do zakończenia jej brutalnej wojny” – napisała na platformie X szefowa fińskiej dyplomacji, Elina Valtonen, podkreślając, że celem powtarzających się rosyjskich ataków jest infrastruktura cywilna, w tym budynki mieszkalne.