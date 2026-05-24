„Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

„Blokada pozostanie w pełni utrzymana i będzie obowiązywać aż do momentu osiągnięcia, zatwierdzenia i podpisania porozumienia. Obie strony muszą poświęcić odpowiednio dużo czasu i dopilnować, aby wszystko zostało wykonane właściwie” - kontynuował prezydent.

Negocjacje USA–Iran. Trump mówi o postępach i warunku nuklearnym

„Nie może być żadnych błędów! Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i produktywne. (Irańczycy) Muszą jednak zrozumieć, że nie mogą uzyskać ani nabyć broni nuklearnej ani bomby” - dodał Trump.

Podziękował krajom Bliskiego Wschodu za wsparcie i współpracę. Napisał, że współpraca ta będzie „wzmocniona poprzez dołączenie przez te kraje do historycznych Porozumień Abrahamowych i, kto wie, możliwe, że Islamska Republika Iranu również chciałaby (do nich) dołączyć!”.

Porozumienia Abrahamowe to inicjatywa USA z czasów pierwszej prezydentury Trumpa mająca znormalizować stosunki Izraela i państw arabskich.

Porozumienie USA i Iranu coraz bliżej? Nadal są sporne kwestie

W sobotę Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane i omawiane są ostatnie szczegóły. Zapowiedział, że umowa zostanie ogłoszona wkrótce i że doprowadzi ona do otwarcia cieśniny Ormuz, zablokowanej przez Iran od przełomu lutego i marca.

Na razie nie opublikowano treści porozumienia. Agencja Tasnim podała, że pozostają jeszcze „jeden lub dwa” sporne punkty - przekazał Reuters. Według Tasnim z negocjowanego wstępnego porozumienia wynika, że Iran domaga się, by amerykańska blokada irańskich portów została całkowicie zniesiona w ciągu 30 dni, i grozi, że w przeciwnym razie w cieśninie „nie nastąpią żadne zmiany”.

Jak podała w niedzielę telewizja CBS News, USA uważa, że najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zatwierdził ogólny zarys projektu porozumienia. Iran miał zasadniczo zgodzić się, że w zamian za zniesienie przez USA blokady podejmie działania dotyczące pozbycia się wysoko wzbogaconego uranu.

Projekt porozumienia musi jeszcze przejść przez irański system decyzyjny i uzyskać pełną akceptację władz. Jednocześnie USA naciskają, aby Teheran formalnie zobowiązał się do likwidacji zapasów wysoko wzbogaconego uranu oraz rozwiązania innych kwestii związanych z programem nuklearnym.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiadomił, że porozumienie nie będzie podpisane w niedzielę - przekazał Axios. Zaznaczył, że wciąż pozostaje kilka szczegółów do rozstrzygnięcia. Według rozmówcy przejście projektu przez cały system decyzyjny w Iranie może zająć kilka dni.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)