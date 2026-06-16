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Ukraińcy zmieniają taktykę na froncie. Potrzebują tych rakiet jak powietrza

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 10:13
Ukraińcy zmieniają taktykę na froncie. Potrzebują tych rakiet jak powietrza
Ukraińcy zmieniają taktykę na froncie. Potrzebują tych rakiet jak powietrza/East News
Ukraińscy żołnierze zmieniają sposób wykorzystania systemów Patriot, aby oszczędzać ograniczoną liczbę rakiet przechwytujących – informuje "Defense Express". W obliczu zmasowanych rosyjskich ataków operatorzy coraz częściej stosują taktykę "jedna rakieta – jeden cel". W ten sposób chcą zabezpieczyć zapasy amunicji na potrzeby kolejnych uderzeń.

Ukraińskie siły powietrzne stoją przed coraz trudniejszym zadaniem utrzymania skutecznej obrony przeciwlotniczej przy jednoczesnym oszczędzaniu kluczowych zasobów. Pułkownik Jurij Ihnat, podkreślił, że kraj nie może pozwolić sobie na zużywanie dużej liczby pocisków podczas każdego starcia.

Jedna rakieta na jeden cel. Ukraińcy zmieniają taktykę na froncie

W praktyce oznacza to konieczność zarządzania zapasami, tak aby wystarczyły one na obronę przed zmasowanymi atakami Rosjan. Jak zaznaczył Ihnat, podejście do użycia systemów Patriot różni się od doświadczeń innych państw, które dysponują większymi rezerwami uzbrojenia i mogą sobie pozwolić na mniej oszczędne wykorzystanie rakiet.

W warunkach wojennych ukraińscy operatorzy systemów Patriot przyjęli zasadę maksymalnej efektywności użycia pocisków przechwytujących. Jak informuje "Defense Express", coraz częściej stosowana praktyka zakłada odpalenie jednej rakiety na jeden wykryty cel.

Takie podejście wynika z konieczności równoważenia skuteczności obrony i ograniczonych zasobów. System Patriot pozostaje jednym z kluczowych elementów ochrony przed rosyjskimi pociskami balistycznymi oraz innymi zagrożeniami powietrznymi, jednak jego użycie musi być precyzyjnie kontrolowane.

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Brak alternatywy dla systemów Patriot. To największe zmartwienie Kijowa

Ukraina nie ma dziś równorzędnej alternatywy dla Patriotów w obronie przed tego typu zagrożeniem. Zełenski powiedział w marcu, że właśnie rakiety Patriot są jego "największym zmartwieniem", bo bez nich obrona przed rosyjskimi pociskami balistycznymi znacząco słabnie.

Systemy Patriot pierwotnie projektowano jako stacjonarne elementy obrony infrastruktury strategicznej, takich jak lotniska czy centra dowodzenia. Ich zadaniem była długotrwała ochrona wybranych obiektów z wcześniej przygotowanych pozycji.

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Koniec bezpiecznych pozycji. Ukraińcy zrobili z Patriotów ruchome cele

W realiach wojny w Ukrainie sposób wykorzystania tych systemów uległ jednak znaczącej zmianie. Zestawy są regularnie przemieszczane, aby utrudnić ich wykrycie i zniszczenie przez rosyjskie siły. Operatorzy muszą więc nie tylko prowadzić działania bojowe, ale także stale demontować, transportować i ponownie rozmieszczać systemy pod presją potencjalnych ataków.

Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że rosyjskie siły aktywnie starają się lokalizować pozycje wyrzutni Patriot i mogą próbować atakować je bezpośrednio po wykryciu aktywności systemu. To sprawia, że każda operacja wiąże się z ryzykiem natychmiastowej reakcji przeciwnika.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaUkraińcy
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