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Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Jest ruch rządu

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:52
[aktualizacja 28 minut temu]
Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Jest ruch rządu
Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Jest ruch rządu/X.com
We wtorek rząd zajął się tematem gotowości Polski do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęta została uchwała w tej sprawie. - Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego — powiedział premier Donald Tusk.

Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce

Podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęta została uchwałą w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował, że rano, podczas Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje na temat przygotowania Polski do przyjęcia żołnierzy amerykańskich. Chodziło m.in. o kwestie finansowe, infrastrukturalne i logistyczne.

- Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować tak, żeby po realizacji tej decyzji żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy - wyjaśnił premier.

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Treść projektu uchwały na ten moment nie jest znana. Członkowie Rady Ministrów mają ją poznać podczas posiedzenia rządu.

Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe. Jeśli myślimy na serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego - zaznaczył przed posiedzeniem Donald Tusk.

Polityk podkreślił, że jest to ogromny wysiłek logistyczny, który trzeba już podjąć. - To nie jest tylko wielka szansa na radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest też także wielki wysiłek organizacyjny - ocenił.

Karol Nawrocki w USA. Omawiano kwestie obecności amerykańskich żołnierzy

Podczas poniedziałkowej konferencji szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że podczas ostatniej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA, zostało podtrzymane publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jak dodał, "po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in.na temat amerykańskiej obecności w Polsce".

- Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO - powiedział Przydacz.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: USADonald Tuskżołnierzebaza wojskowa
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