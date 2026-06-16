Niemiecki generał ujawnił plan NATO na wypadek wojny. Tu pójdzie główne uderzenie w Rosję

W wywiadzie dla "The Telegraph" gen. Holger Neumann, dowódca niemieckich sił powietrznych, zadeklarował gotowość Bundeswehry do podjęcia działań w obronie państw NATO, jeśli Rosja zdecyduje się zaatakować jeden z nich.

Podkreślił, że NATO nie dzieli członków na kraje bardziej i mniej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, ewentualny atak na państwa bałtyckie wywołałby taką samą reakcję jak agresja przeciwko Wielkiej Brytanii czy Niemcom.

– Jeśli dojdzie do konfliktu, będziemy bronić każdego centymetra naszego terytorium. W NATO nie ma stref o różnym poziomie bezpieczeństwa – stwierdził dowódca Luftwaffe.

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Neumann stwierdził, że odpowiedź NATO miałaby znaczącą skalę. Wśród potencjalnych celów działań wojskowych wymienił obwód kaliningradzki, Półwysep Kolski w północno-zachodniej Rosji, rejon Petersburga oraz Morze Czarne, gdzie stacjonuje rosyjska flota.

– Walka tej nocy oznacza, że jeśli ktoś zadzwoni do mnie teraz i powie, że mamy tu taką a taką sytuację, musimy być gotowi już teraz, i jesteśmy gotowi – oświadczył gen. Neumann.

Zdaniem generała przewaga NATO wynika z możliwości zaangażowania sił powietrznych wszystkich 32 państw członkowskich. Jednocześnie gen. Neumann przestrzegł przed lekceważeniem rosyjskiego potencjału militarnego.

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Dowódca Luftwaffe ocenił, że rosyjskie siły zbrojne dostosowały się do warunków wojny przeciwko Ukrainie i zdobyły cenne doświadczenie. Wskazał również na nowoczesne systemy uzbrojenia pozostające w służbie rosyjskiej armii.

Według gen. Neumanna Rosja nadal wykorzystuje myśliwce Su-35 i Su-57 oraz przechwytujące MiG-31. Dodatkowym zagrożeniem pozostają pociski manewrujące, balistyczne i hipersoniczne, które mogą odgrywać istotną rolę w ewentualnym konflikcie z NATO.

"The Telegraph" przypomniał, że Estonia, Łotwa i Litwa, podobnie jak Polska, odczuwają w ostatnim czasie nasilającą się agresję ze strony Rosji w postaci ataków dronów. W tym kontekście gen. Neumann mówił o potrzebie działań i bieżącej oceny sytuacji.

– Uważam, że musimy podjąć zdecydowane działania, aby – z punktu widzenia bezpieczeństwa – monitorować sytuację w niektórych regionach i w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki – stwierdził.

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Wypowiedzi niemieckiego generała zbiegają się z informacjami o działaniach podejmowanych przez Rosję w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjskie wojsko przygotowuje infrastrukturę lotniczą do zwiększenia odporności na potencjalne ataki.

Pod koniec kwietnia 2026 roku na morskiej bazie lotniczej Czkałowsk rozpoczęto budowę czterech nowych hangarów dla samolotów. Inwestycja ma zwiększyć ochronę maszyn stacjonujących w regionie, który od lat jest uznawany za jeden z kluczowych punktów strategicznych Rosji w pobliżu granic NATO.