Forsal logo

Najem mieszkań w Polsce. Podaż i ceny w największych miastach w maju

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 13:05
Najem mieszkań w Polsce. Podaż i ceny w największych miastach w maju
Najem mieszkań w Polsce. Podaż i ceny w największych miastach w maju/Shutterstock
W maju liczba ofert mieszkań na wynajem wzrosła o 13 proc. rok do roku - wynika z analizy portalu GetHome.pl. W większości dużych miast mediany czynszów nie zmieniły się względem kwietnia lub nieznacznie spadły.

Oferta najmu mieszkań rośnie

Z raportu wynika, że w maju liczba mieszkań wynajętych lub wycofanych z rynku wyniosła ok. 43 tys., co oznacza spadek o ok. 2 proc. miesiąc do miesiąca i 4 proc. rok do roku. Jednocześnie liczba nowych ofert wzrosła do ok. 46 tys. mieszkań, a więc była większa niż w kwietniu. Całkowita oferta zwiększyła się do ok. 86 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że na tle całego kraju wyróżnia się Gdańsk, gdzie w maju liczba dostępnych mieszkań na wynajem spadła trzeci miesiąc z rzędu – do ok. 3,3 tys. lokali (o 3 proc. m/m), podczas gdy w większości dużych miast oferta rośnie. „Ten rynek od lat rządzi się jednak innymi prawami. W przeciwieństwie do Warszawy czy Krakowa, Gdańsk jest silnie uzależniony od sezonu turystycznego. Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy część mieszkań jest wycofywana z rynku najmu długoterminowego i trafia do oferty krótkoterminowej skierowanej do turystów” - wyjaśnili.

Zgodnie z przekazanymi danymi, w Warszawie oferta mieszkań na wynajem zwiększyła się do ok. 16,2 tys. mieszkań (o 5 proc. r/r), w Krakowie do 7,9 tys. (o 20 proc.), a we Wrocławiu do 6,5 tys. lokali (o 18 proc.). Wzrost odnotowano także w Łodzi, gdzie oferta wynosi ok. 3 tys. mieszkań (11 proc.) oraz Katowicach (2,4 tys., o 4 proc.). Wyjątkiem jest Poznań, gdzie liczba ofert nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem i wynosi ok. 3,3 tys.

Czynsze bez rewolucji

Z analizy wynika, że w maju w większości dużych miast mediany czynszów nie zmieniły się względem kwietnia lub nieznacznie spadły. W Warszawie średni czynsz utrzymał się na poziomie ok. 4,2 tys. zł ( o 7 proc. mniej r/r), w Krakowie wynosił 3 tys. zł (0 proc.), a we Wrocławiu spadł do ok. 2,7 tys. zł (o 4 proc.). W Poznaniu mediana wyniosła ok. 2,5 tys. zł (o 4 proc. mniej r/r), w Łodzi – 2,1 tys. zł (o 5 proc. mniej), a w Gdańsku – ok. 3 tys. zł (0 proc.). Wyjątkiem pozostają Katowice, gdzie czynsze są o ok. 10 proc. wyższe niż przed rokiem.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajem mieszkań w Polsce. Podaż i ceny w największych miastach w maju »
Tematy: nieruchomościmieszkaniawynajem mieszkania
Powiązane
Spór o ochronę lokatorów. Właściciele mieszkań wskazują na nieuczciwe praktyki najemców
Spór o ochronę lokatorów. Właściciele mieszkań wskazują na nieuczciwe praktyki najemców
Budowa wieżowców w Warszawie
Wyścig wieżowców w Warszawie. Deweloperzy budują mimo niechęci miasta
stół pełen banknotów 100 zł i 500 zł, a na nich domek z drewna oraz klucze do mieszkania
Nowelizacja ustawy deweloperskiej – koniec waloryzacji cen. Ale branża ostrzega: mieszkania droższe i mniej inwestycji
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Dają nawet 150 tysięcy złotych na domki letniskowe. Jak zdobyć dofinansowanie
Można dostać nawet 150 tysięcy złotych na domek letniskowy. Jak zdobyć to dofinansowanie
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z trzeciej na drugą w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Wizualizacja pociągu Avelia Horizon
Pojadą ponad 300 km/h. Kto zbuduje superszybkie pociągi dla Polski?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj