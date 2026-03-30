Oficjalne zakończenie kariery przez Kamila Stocha

W niedzielę, 29 marca 2026 roku polski sport stał się świadkiem historycznego momentu. Kamil Stoch oddał swój ostatni skok, kładąc tym samym kres trwającej ponad dwie dekady profesjonalnej aktywności. Wybitny skoczek, który przez lata stanowił filar polskiej kadry, oficjalnie przeszedł na sportową emeryturę. Decyzja ta oznacza, że utytułowany zawodnik niebawem wejdzie w nowy etap życia, wiążący się z nabyciem praw do specjalnych świadczeń państwowych, przyznawanych za wybitne zasługi na arenie międzynarodowej.

Reklama

Imponujący dorobek medalowy i sukcesy polskiego skoczka

Przez ponad dwadzieścia lat startów w Pucharze Świata Kamil Stoch wypracował pozycję legendy, zdobywając łącznie 39 indywidualnych zwycięstw i 80-krotnie stając na podium. Jego dorobek obejmuje przede wszystkim trzy złote medale igrzysk olimpijskich oraz jeden brązowy zdobyty drużynowo, które są bezpośrednią przepustką do otrzymania ministerialnej gratyfikacji. Ponadto Stoch wywalczył sześć krążków mistrzostw świata oraz liczne trofea w lotach narciarskich. Takie sukcesy nie tylko przyniosły mu miejsce w panteonie sław, ale także zagwarantowały status sportowca wybitnie zasłużonego dla Rzeczypospolitej.

Zasady przyznawania oraz wysokość emerytury olimpijskiej

W związku z posiadaniem medali olimpijskich, Kamil Stoch ma zagwarantowane prawo do tzw. emerytury olimpijskiej. Choć kariera sportowa dobiegła końca w marcu 2026 roku, skoczek zacznie pobierać środki dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku 40 lat, co nastąpi w maju 2027 roku. Obecna wysokość tego świadczenia w 2026 roku wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie. Jest ono w pełni zwolnione z podatku dochodowego oraz składek ZUS. Warto zauważyć, że kwota ta jest regularnie waloryzowana, co zapewnia sportowcom stabilność finansową niezależnie od inflacji.

Sytuacja Adama Małysza. Jego emerytura to tylko ułamek dochodów

Podobne świadczenie otrzymuje już 48-letni Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" pobiera identyczną kwotę 5116,99 zł miesięcznie. Jednak w przypadku Małysza, emerytura państwowa to jedynie dodatek do znacznie większych wpływów. Jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Małysz zarządza całą dyscypliną w kraju. Choć unika upubliczniania dokładnych kwot, szacuje się, że jego miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku może wynosić około 15-20 tysięcy złotych brutto, co przy uwzględnieniu premii daje roczne dochody na wysokim poziomie. Połączenie prestiżowego świadczenia z aktywnością w strukturach sportowych sprawia, że Małysz pozostaje jedną z najlepiej sytuowanych postaci w historii polskich sportów zimowych.

Portfele mistrzów. Reklamy i własne biznesy

Prawdziwy kapitał skoczkowie budują jednak poza skocznią. Kamil Stoch przez lata był twarzą potężnych marek (m.in. Atlas, Renault, Blachotrapez). Szacuje się, że u szczytu formy jego kontrakty reklamowe opiewały na kwoty rzędu 1,5-2 mln zł rocznie. Dodatkowo Stoch z sukcesem rozwija markę odzieżową Kamiland oraz galerię trofeów w Zębie, co stanowi jego realne zabezpieczenie na przyszłość. Z kolei Adam Małysz, mimo zakończenia kariery lata temu, wciąż jest magnesem dla sponsorów. Jego wieloletnia współpraca z marką Red Bull oraz udział w kampaniach reklamowych sprawiają, że jego "emerytura" jest wielokrotnie wyższa niż ta ustawowa.

Co z resztą kadry?

Warto pamiętać, że bezpieczną przyszłość mają zapewnioną także Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dzięki brązowemu medalowi drużynowemu z Pjongczangu (2018), obaj po ukończeniu 40. roku życia również dołączą do grona beneficjentów emerytury olimpijskiej. W gorszej sytuacji są skoczkowie, którzy mimo lat startów nie zdobyli medalu IO - oni po zakończeniu kariery muszą budować swoją stabilność finansową od zera, często zostając przy sporcie w roli trenerów lub serwismenów.