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Czy potrafisz rozszyfrować swój PESEL? Wielu Polaków ma z tym problem

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:24
Numer PESEL mówi o tobie więcej, niż sądzisz. Oto co można z niego wyczytać
Numer PESEL mówi o tobie więcej, niż sądzisz. Oto co można z niego wyczytać/ShutterStock
Posługujemy się nim niemal codziennie – w urzędach, bankach czy przy wizytach lekarskich. Mimo to dla wielu osób PESEL pozostaje jedynie ciągiem jedenastu cyfr. Tymczasem numer ten kryje znacznie więcej informacji, niż mogłoby się wydawać, a najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy nie zawsze wiedzą, jak je odczytać.

Jedenaście cyfr i wiele informacji

Numer identyfikacyjny PESEL zawiera datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. 90 proc. ankietowanych w sondażu firmy badawczej Imas International wie, że zawiera datę urodzenia, a 52 proc. oznaczenie płci.

Firma badawcza Imas International zapytała 1011 Polaków w wieku od 18 do 74 lat, co wiedzą o tym numerze. Sondaż przeprowadziła metodą wywiadów internetowych (CAWI) w maju na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

Niewielu wie, co naprawdę oznaczają wszystkie cyfry

Uczestnicy sondażu wskazywali też na nieistniejące w tym zapisie informacje - 20 proc. badanych zaznaczyło, że PESEL zawiera miejsce urodzenia, 16 proc. - oznaczenie urzędu stanu cywilnego wydającego akt urodzenia, a 14 proc. jest przekonanych, że numer zawiera informację o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany.

Identyfikator nie obejmuje informacji o obywatelstwie, ani o rodzicach - przypominali zleceniodawcy badania.

Co zawiera numer identyfikacyjny PESEL?

PESEL składa się z jedenastu cyfr - po dwie na rok, miesiąc i dzień urodzenia, kolejne cztery - numer porządkowy dla konkretnej osoby urodzonej tego dnia kończący się wskazaniem płci - parzysta cyfra i 0 - to kobieta, a nieparzysta - mężczyzna. Jedenasta pozwala sprawdzić poprawność całego numeru PESEL - to cyfra kontrolna.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: PESELdokumenty
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