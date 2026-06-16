Czy potrafisz rozszyfrować swój PESEL? Wielu Polaków ma z tym problem

Jedenaście cyfr i wiele informacji
Numer identyfikacyjny PESEL zawiera datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. 90 proc. ankietowanych w sondażu firmy badawczej Imas International wie, że zawiera datę urodzenia, a 52 proc. oznaczenie płci.
Firma badawcza Imas International zapytała 1011 Polaków w wieku od 18 do 74 lat, co wiedzą o tym numerze. Sondaż przeprowadziła metodą wywiadów internetowych (CAWI) w maju na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.
Niewielu wie, co naprawdę oznaczają wszystkie cyfry
Uczestnicy sondażu wskazywali też na nieistniejące w tym zapisie informacje - 20 proc. badanych zaznaczyło, że PESEL zawiera miejsce urodzenia, 16 proc. - oznaczenie urzędu stanu cywilnego wydającego akt urodzenia, a 14 proc. jest przekonanych, że numer zawiera informację o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany.
Identyfikator nie obejmuje informacji o obywatelstwie, ani o rodzicach - przypominali zleceniodawcy badania.
Co zawiera numer identyfikacyjny PESEL?
PESEL składa się z jedenastu cyfr - po dwie na rok, miesiąc i dzień urodzenia, kolejne cztery - numer porządkowy dla konkretnej osoby urodzonej tego dnia kończący się wskazaniem płci - parzysta cyfra i 0 - to kobieta, a nieparzysta - mężczyzna. Jedenasta pozwala sprawdzić poprawność całego numeru PESEL - to cyfra kontrolna.