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Ile wydamy na wakacyjny wyjazd? Polacy wskazali swój budżet urlopowy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:42
Ile wydamy na wakacyjny wyjazd? Polacy wskazali swój budżet urlopowy
Ile wydamy na wakacyjny wyjazd? Polacy wskazali swój budżet urlopowy/Shutterstock
Najczęściej na tegoroczny wakacyjny urlop Polacy chcą przeznaczyć kwotę w przedziale od 2001 do 4000 zł - wynika z Barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze.

Jak długi wypoczynek planują Polacy?

Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63,1 proc. ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy; 30,1 proc. deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni. Na krótkie wyjazdy najczęściej wskazywały osoby w wieku 25-34 lat (43,1 proc.).

Kolejne 25,8 proc. badanych zakłada wypoczynek od 8 do 14 dni, a 7,1 proc. - wyjazd na ponad dwa tygodnie. Jednocześnie 21,6 proc. badanych deklaruje, że w tym roku w ogóle nie wyjedzie na wakacje, a 15,3 proc. nie potrafi jeszcze określić swoich planów.

Tyle Polacy przeznaczają na urlop

Ankietowani planujący wyjazd, pytani o kwotę jaką na niego przeznaczą najczęściej wskazywali przedział 2001–4000 zł (19,9 proc.). Niższe wydatki, od 1001 do 2000 zł, wybrało 15,3 proc. badanych, a od 4001 do 6000 zł wydać chce 14,2 proc. Ponadto, 9,6 proc. szacuje, że wyda na wyjazd od 6001 do 8000 zł, a 6,9 proc. - ponad 10 tys. zł. Jednocześnie ponad jedna piąta (21,6 proc.) nie potrafi jeszcze określić planowanego budżetu.

Źródło finansowania wypoczynku

Najczęściej wyjazd będzie finansowany z oszczędności – taką odpowiedź wskazuje 38,6 proc. badanych, choć 24,3 proc. planuje połączyć oszczędności z bieżącymi środkami, a 21,8 proc. sfinansuje wyjazd z bieżących dochodów. Z pożyczki lub karty kredytowej chce skorzystać 1,5 proc. respondentów, a 4 proc. deklaruje, że za wyjazd zapłaci ktoś inny.

Najpopularniejsze kierunki

Wśród osób, które nie wykluczają wakacyjnego wyjazdu, najpopularniejszym kierunkiem są kraje europejskie, na które wskazuje 27 proc. respondentów. Wyjazdy europejskie są szczególnie popularne wśród najmłodszych dorosłych - w grupie 18-24 lata wskazuje je 40,7 proc. badanych. Niemal równie często Polacy wybierają polskie morze, które pojawia się w odpowiedziach 25,6 proc. badanych. Dalej znalazły się polskie góry – 14,7 proc., wyjazd poza Europę – 8,9 proc., wieś – 8,1 proc., polskie miasta – 7,6 proc. oraz Mazury – 5,3 proc. Dodatkowo 17,5 proc. osób nadal nie wie, dokąd pojedzie.

Pieniądze największą barierą dla wyjazdu

„Najważniejszą barierą dla osób, które nie wyjadą w tym sezonie na wakacje, pozostaje brak pieniędzy – wskazuje go 57,9 proc. ankietowanych z tej grupy” - zauważyli autorzy badania. Jak dodali, kolejne powody to brak potrzeby wyjazdu i preferowanie odpoczynku w domu – 17,5 proc., kwestie zdrowotne – 15,9 proc., obowiązki rodzinne – 11,8 proc., trudności ze znalezieniem opieki dla zwierzęcia lub zwierząt domowych – 8,2 proc., remont lub inne ważne zobowiązania – 8,2 proc., brak osoby towarzyszącej – 7 proc. oraz brak możliwości wzięcia urlopu w pracy – 4 proc.

Urlop a praca

Odciąć się od obowiązków zawodowych w trakcie urlopu planuje 55,5 proc. osób rozważających lub planujących wyjazd. Kolejne 18,3 proc. twierdzi, że raczej nie będzie pracować, a pracę lub dostępność służbową zakłada 10,8 proc.; 3,8 proc. planuje w dużej mierze normalnie pracować zdalnie, a 7 proc. zamierza być częściowo dostępna.

Badanie zostało zrealizowane przez Danae na próbie 1002 dorosłych Polaków w maju 2026 r.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: kosztypraca zdalnaspołeczeństwourlop
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