Według UKMTO statek handlowy uległ uszkodzeniu, ale płynie do kolejnego celu. Organizacja twierdzi, że do ataku doszło około 76 mil morskich na północny zachód od jemeńskiego portu Hodeida. Załoga poinformowała, że statek „został uszkodzony ”, ale według jej doniesień załoga jest cała i statek płynie do następnego portu zawinięcia. Na razie nikt nie przyznał się do ataku na statek.