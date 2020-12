W pierwszej kolejności umowa pozwoli uniknąć raptownego zerwania stosunków handlowych, co mogłoby po 1 stycznia doprowadzić do kryzysu większego niż ten, który wywołało wstrzymanie przed świętami ruchu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Na to zdecydował się Paryż po tym, jak Londyn poinformował o pojawieniu się mutacji koronawirusa. Ognisko zakażeń miało znajdować się w południowo-wschodniej Anglii, a więc w regionie, przez który przejeżdżają ciężarówki z lub do UE. Paryż najpierw wprowadził całkowity zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii , by od środy zeszłego tygodnia otworzyć granicę dla kierowców mających negatywny wyniku testu na obecność koronawirusa.