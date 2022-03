Program "Domy dla Ukrainy" jest przeznaczony dla tych uchodźców z tego kraju, którzy nie mają żadnych krewnych w Wielkiej Brytanii. Jak zapewnił w poniedziałek przedstawiając jego szczegóły Michael Gove, minister ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych, nie będzie żadnych limitów co do liczby przyjmowanych uchodźców.

Reklama

W poniedziałek uruchomiona została specjalna strona internetowa, poprzez którą osoby prywatne, organizacje charytatywne, kościoły czy władze lokalne mogą się zgłaszać, jeśli mają wolny pokój lub mieszkanie i chcą nieodpłatnie przyjąć na minimum sześć miesięcy uchodźców z Ukrainy. Osoby goszczące uchodźców nie są zobowiązane do pokrywania kosztów ich wyżywienia i utrzymania, bo Ukraińcy uzyskają prawo do pracy i korzystania ze świadczeń socjalnych, ale jeśli ktoś chce, może to robić.

Reklama

Gospodarze będą uprawnieni do otrzymywania z budżetu państwa w ramach podziękowania kwoty 350 funtów miesięcznie.

Zamiar przyjęcia do swojego domu ukraińskich uchodźców zadeklarował już publicznie m.in. minister transportu Grant Shapps, wspominał o takiej możliwości także Michael Gove. Natomiast rzecznik premiera Borisa Johnsona wyjaśnił, że w jego przypadku nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa, bo rezydencja na Downing Street jest równocześnie mieszkaniem, jak i biurem szefa rządu.