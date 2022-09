W czwartek przedstawiony został szczegółowy program ceremonii pogrzebowych zmarłej przed tygodniem monarchini. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w poniedziałek o godz. 6.30 zakończy się możliwość wejścia do Westminster Hall, gdzie od środowego popołudnia wystawiona jest trumna z ciałem.

Reklama

O godz. 10.35 trumna zostanie umieszczona na lawecie armaty, a o 10.44 kondukt wyruszy w kierunku Pałacu Westminsterskiego, gdzie dotrze osiem minut później. Za trumną będą szli król Karol III oraz dziewięcioro innych członków rodziny królewskiej. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w Opactwie Westminsterskim o godz. 11.00, a zakończy tuż przed godz. 12.00 dwiema minutami ciszy, które będą trwać w całym kraju oraz hymnem narodowym.

Reklama

Trumna następnie zostanie ponownie umieszczona na lawecie armaty, po czym kondukt wyruszy w kierunku Wellington Arch, który znajduje na tyłach terenów zielonych przylegających do Pałacu Buckingham. Tam trumna zostanie przeniesiona do karawanu, którym zostanie przewieziona do zamku w Windsorze. Członkowie rodziny królewskiej udadzą się do Windsoru samochodami.

O 16.00 w kaplicy św. Jerzego zacznie się tam nabożeństwo, w którym oprócz rodziny królewskiej uczestniczyć będą personel dworu oraz obecni i byli pracownicy królewskich rezydencji. Podczas tego nabożeństwa trumna zostanie opuszczona do królewskiej krypty, która znajduje się w podziemiach kaplicy. Tam, o godz. 19.30, już tylko w obecności członków rodziny królewskiej, trumna zostanie złożona w grobie w kaplicy króla Jerzego VI, obok rodziców królowej i jej zmarłego w zeszłym roku męża, księcia Filipa.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński