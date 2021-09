Odbiór czwartego okrętu patrolowego to ostatni etap realizacji podpisanego w 2017 roku przez Chiny i Malezję kontraktu na budowę czterech jednostek obrony wybrzeża o wartości 1,17 mld ringgitów (290 mln USD). Wszystkie powstały w stoczni Wuchang w Wuhanie, należącej do spółki zależnej państwowej firmy China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

Według brytyjskiej firmy badawczej Janes mierzący 68,8 m, nienazwany jeszcze okręt klasy Keris ma wejść do służby w Królewskiej Malezyjskiej Marynarce Wojennej jeszcze w 2021 roku i będzie stacjonował w bazie Sepanggar w pobliżu Kota Kinabalu na wyspie Borneo. W leżącej nad Morzem Południowochińskim bazie ma on dołączyć do floty chroniącej interesy Malezji na akwenie, o który ten azjatycki kraj toczy spór z Pekinem.

W Malezji od lat mówi się o potrzebie rozwijania marynarki wojennej, by zabezpieczyć interesy kraju w rejonie Morza Południowochińskiego. Rząd w Kuala Lumpur od lat spiera się z Chinami o część jego wód, które w świetle międzynarodowego prawa należą do Malezji, ale które Pekin uważa za swoją własność. Zgłasza on historyczne pretensje do 90 proc. obszaru tego morza, co koliduje z prawami okolicznych państw – oprócz Malezji także Brunei, Filipin oraz Wietnamu. Chiny oznaczają granice tej strefy tzw. „linią dziewięciu kresek”.

W rejonie Morza Południowochińskiego w ostatnich latach dochodziło do wielu incydentów, w tym z udziałem kutrów, okrętów straży przybrzeżnej i samolotów. Prowadziło to do czasowych napięć między Chinami i ich sąsiadami, zwłaszcza Filipinami, Indonezją, Wietnamem i Malezją.

W 2020 roku ówczesny szef malezyjskiej dyplomacji Hishammuddin Hussein wezwał w 2020 do spokoju i dialogu na spornych wodach, zaznaczając jednak, że Malezja będzie broniła swoich interesów.

W kwietniu 2020 roku chiński statek badawczy Haiyang Dizhi 8 śledził statek wiertniczy West Capella wysłany na sporne wody przez malezyjski koncern naftowy Petronas. Załogi statków szukały podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Chińska jednostka miała się znaleźć wewnątrz malezyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, a towarzyszył jej okręt straży przybrzeżnej. 31 maja 2021 roku Malezja poderwała myśliwce, gdy chińskie samoloty naruszyły jej przestrzeń powietrzną w pobliżu leżącego na wyspie Borneo stanu Sarawak.