Ruszyło najważniejsze wydarzenie w tegorocznym chińskim kalendarzu politycznym, odbywający się co pięć lat zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W pekińskiej Wielkiej Hali Ludowej przy pl. Tiananmen 2296 delegatów reprezentujących 96-milionowe ugrupowanie zebrało się, aby wybrać władze i wprowadzić zmiany w partyjnym statucie. Do znaczących zmian w systemie politycznym nie dojdzie, prezydent Xi Jinping niemal z pewnością uzyska mandat do bezprecedensowej trzeciej pięcioletniej kadencji jako niekwestionowany szef partii i przywódca kraju.