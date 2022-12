Polityka zero covid wywołała turbulencje gospodarcze, które młodzi odczuli najmocniej. Według statystyk Narodowego Urzędu Statystycznego Chin w lipcu 2022 r. bezrobocie wśród osób w wieku 16–24 sięgnęło prawie 20 proc., najwięcej od czasu publikacji tego wskaźnika. Według ostatnich dostępnych danych w październiku wyniosło ok. 18 proc. Dla porównania stopa bezrobocia w całym chińskim społeczeństwie oscyluje wokół 5,5 proc. Jak wynika z badania firmy rekrutacyjnej Zhilian Zhaopin, zatrudnienie znalazło 23 proc. mężczyzn i 10 proc. kobiet, którzy w tym roku ukończyli studia w Chinach. – Absolwenci wyższych uczelni mają oczekiwania co do pracy, a często muszą zadowolić się prostymi, niskopłatnymi zajęciami: zostają ochroniarzami, kierowcami, kurierami. Zarówno oni sami, jak i ich rodziny odbierają to jako upokorzenie, dowód, że nie radzą sobie w życiu – tłumaczy dr Katarzyna Sarek z Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Bezrobocie jest wyższe wśród osób z wykształceniem wyższym niż średnim, co wskazuje na to, że na rynku pracy brakuje stanowisk dla białych kołnierzyków – dodaje.