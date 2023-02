Jak oświadczył chiński wiceminister spraw zagranicznych Xie Feng w nocie przekazanej ambasadzie USA w Pekinie, „zestrzelony bezzałogowy statek powietrzny był statkiem cywilnym i znalazł się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej przypadkowo”.

"Chiny są zdecydowanie przeciwne i ostro protestują przeciwko takim działaniom" - napisał Xie Feng. "Rząd chiński pilnie obserwuje rozwój sytuacji" - dodał .

Balon został zestrzelony w sobotę przez amerykański myśliwiec F-22 nad wodami terytorialnymi USA, po tym jak przeleciał nad terytorium kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Szczątki balonu rozproszyły się na dużym obszarze oceanu i obecnie są poszukiwane przez nurków marynarki wojennej USA.

Chiny twierdzą, że był to balon meteorologiczny, który był wyposażony w aparaturę do badań pogody i do innych celów naukowych i w sposób niezamierzony zboczył z kursu.

Natomiast Amerykanie podejrzewają, że był to balon zwiadowczy, który obserwował tajne obiekty wojskowe.