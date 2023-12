W okresie styczeń-listopad br. eksport z Chin do Rosji wzrósł o 50 proc. w ujęciu rocznym do 100,3 mld dolarów, podczas gdy import z Rosji wzrósł o 12 proc. do 117,8 mld dolarów. W obu przypadkach pobity został roczny rekord ustanowiony w ubiegłym roku.

W 2019 roku władze Chin i Rosji uzgodniły zwiększenie wymiany handlowej do 200 mld dolarów do 2024 roku ze 107 mld dolarów w 2018 r.

Druga co do wielkości gospodarka świata stała się głównym partnerem handlowym i kołem ratunkowym dla rosyjskiej gospodarki po objęciu Moskwy sankcjami w związku z inwazją na Ukrainę. Pekin, który nie potępił otwarcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, dąży do utrzymania "normalnej" wymiany handlowej i gospodarczej.

"Dzięki wzajemnemu zaufaniu politycznemu na wysokim szczeblu, oba kraje były świadkami gwałtownego wzrostu handlu dwustronnego, któremu pomogła również seria środków ułatwiających handel" – powiedział rządowemu tabloidowi "Global Times" Zhang Hong, ekspert z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Wzrost importu z Rosji był napędzany przez surowce naturalne, takie jak ropa naftowa i węgiel, których cena spadła w wyniku zachodnich sankcji.

"Wzrosła wartość (chińskiego) eksportu pojazdów, a także telefonów komórkowych i innych towarów elektronicznych i elektrycznych" – powiedział portalowi Asia Nikkei Takamoto Suzuki z japońskiego domu handlowego Marubeni.

Chiny chcą jeszcze bardziej zwiększyć swoją obecność na rynku samochodowym w Rosji. Ambasador ChRL w Rosji wyraził nadzieję, że władze jego kraju zapewnią wsparcie polityczne dla chińskich przedsiębiorstw motoryzacyjnych w zakresie produkcji, sprzedaży i działalności w związku tym, że Rosja stała się głównym nabywcą chińskich samochodów. (PAP)