Decyzja o ich wydaleniu została podjęta w czwartek przez Biuro Polityczne, które pod przewodnictwem głowy państwa Xi Jinpinga postanowiło skierować "zarzuty kryminalne" przeciwko Li i Wei bezpośrednio do prokuratury wojskowej. Obaj ministrowie są podejrzani o "przyjmowanie ogromnych sum pieniędzy" i "czerpanie zysków ze swojej pozycji (we władzach)".

Państwowa telewizja CCTV, powołując się na decyzję Biura Politycznego, podała, że Li "wyrządził wielką szkodę partii, obronie narodowej i rozwojowi armii, a także wizerunkowi urzędników wyższego szczebla". Wojskowy został również usunięty z Komitetu Centralnego KPCh.

Li Shangfu nie był widziany w przestrzeni publicznej od 29 sierpnia ubiegłego roku. Władze w Pekinie nie podały oficjalnie powodu jego nieobecności ani usunięcia go z funkcji ministra obrony i radcy stanu, co nastąpiło w październiku. Jego nazwisko bez wyjaśnień zniknęło także ze struktur Centralnej Komisji Wojskowej (CKW) KC KPCh, której szefem jest Xi Jinping - o czym w lutym informował dziennik "South China Morning Post".

Li został powołany do CKW w październiku 2022 roku, a 12 marca 2023 roku mianowano go ministrem obrony. Od czasu objęcia urzędu do dymisji minęło siedem miesięcy, co czyni go najkrócej urzędującym szefem resortu obrony ChRL. Wei Fenghe, poprzednik Li w resorcie obrony, nie był widziany publicznie po przetasowaniach w rządzie w marcu ubiegłego roku. Do tego czasu pełnił także funkcję dowódcy drugiego korpusu artylerii, który Xi Jinping w 2016 roku przekształcił w nowy rodzaj sił zbrojnych – wojska rakietowe, odpowiedzialne m.in. za arsenał nuklearny Pekinu.

Kampania antykorupcyjna Xi Jinpinga

W grudniu 2023 roku ze stanowisk w chińskim parlamencie usunięto dziewięciu generałów, w tym najwyższych rangą dowódców wojsk rakietowych, a także byłego dowódcę sił powietrznych i kilku urzędników CKW odpowiedzialnych za zamówienia i rozwój uzbrojenia. W tym przypadku powody pozbawienia ich stanowisk również pozostają niewyjaśnione.

Poprawa sytuacji w siłach zbrojnych jest jednym z głównych celów zakrojonej na szeroką skalę kampanii antykorupcyjnej Xi. Dwie z najbardziej znanych osób, które znalazły się na celowniku, to Guo Boxiong i Xu Caihou, byli wiceprzewodniczący CKW. Guo został skazany na dożywocie w 2016 roku. Xu zmarł na raka w 2015 roku, gdy stanął przed sądem wojskowym. W ubiegłym tygodniu Xi Jinping mówił na forum CKW, że Armia Ludowo-Wyzwoleńcza musi wykazywać się absolutną lojalnością wobec Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i nie może być w niej miejsca na korupcję.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak