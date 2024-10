Chińskie Stowarzyszenie Cyberbezpieczeństwa (CSAC) jest grupą branżową, a nie organem rządowym, ma jednak bliskie powiązania z państwem chińskim. Szereg oskarżeń przeciwko Intelowi z USA, opublikowanych w długim poście na oficjalnym koncie WeChat, może doprowadzić do przeglądu bezpieczeństwa ze strony potężnego chińskiego regulatora cyberprzestrzeni, Cyberspace Administration of China (CAC) – donosi CNN.

Reklama

Chińskie bezpieczeństwo narodowe w zagrożeniu

„Zaleca się rozpoczęcie przeglądu bezpieczeństwa sieciowego produktów sprzedawanych przez Intela w Chinach, aby skutecznie chronić bezpieczeństwo narodowe Chin oraz uzasadnione prawa i interesy chińskich konsumentów” – napisała grupa CSAC.

Reklama

W ubiegłym roku CAC zakazał krajowym operatorom kluczowej infrastruktury kupowania produktów amerykańskiego producenta układów pamięci Micron Technology po tym, jak uznał, że produkty firmy nie przeszły przeglądu bezpieczeństwa sieci. Podobny przegląd bezpieczeństwa produktów Intela mógłby negatywnie wpłynąć na przychody firmy, z których ponad jedna czwarta pochodziła w zeszłym roku z Chin.

Kruche stosunki między USA a Chinami

Zarzuty te pojawiają się w czasie, gdy Chiny zmagają się z prowadzonymi przez USA wysiłkami na rzecz ograniczenia dostępu do kluczowego sprzętu i komponentów do produkcji chipów. Waszyngton nazywa te działania próbą powstrzymania modernizacji chińskiej armii. „Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami są kruche, a im więcej mówi się o ograniczeniach w handlu i taryfach, tym bardziej prawdopodobne jest, że druga strona podejmie działania odwetowe” – powiedział Dan Coatsworth, analityk inwestycyjny w AJ Bell.

Luki bezpieczeństwa w chipach Intela

CSAC w swoim poście oskarża chipy Intela, w tym procesory Xeon używane do zadań sztucznej inteligencji, o posiadanie luk w zabezpieczeniach. Stwierdzono, że Intel „ma poważne wady, jeśli chodzi o jakość produktu, zarządzanie bezpieczeństwem, co wskazuje na skrajnie nieodpowiedzialne podejście do klientów”

Co więcej, systemy operacyjne wbudowane we wszystkie procesory Intela mają być podatne na tzw. backdoory stworzone przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. „Stanowi to ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej krajów na całym świecie, w tym Chin... korzystanie z produktów Intela stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” – alarmuje CSAC.

Ograniczona podaż chipów AI w Chinach

Zakaz, nawet jeśli tymczasowy, dla produktów Intela mógłby jeszcze bardziej ograniczyć podaż chipów AI na chińskim rynku. Chiny szukają alternatyw dla najnowocześniejszych produktów Nvidii, które dominują na całym świecie, ale są obecnie objęte zakazem eksportu do Chin. Tymczasem Intel w tym roku zabezpieczył zamówienia na swoje procesory Xeon od kilku chińskich agencji państwowych do wykorzystania w pracy nad sztuczną inteligencją.