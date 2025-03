Chiny jednak dołączą do sił pokojowych w Ukrainie? Pekin sonduje Europejczyków w Brukseli

Choć jakiś czas temu wydawało się to niemożliwe, to wiele wskazuje na to, że Chiny jednak zastanawiają się nad udziałem w ewentualnych siłach pokojowych w Ukrainie - wynika z doniesień "Welt am Sontag". Gazeta powołuje się na swoje unijne źródła dyplomatyczne, które twierdzą, że Pekin badał w ostatnim czasie w Brukseli, czy taki krok ze strony Chin byłby pożądany przez Europejczyków. Krok taki zwiększyłby też akceptację Rosji dla obecności sił pokojowych w Ukrainie - dodaje gazeta.