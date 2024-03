Szwedzki producent ogniw akumulatorowych Northvolt rozpoczyna budowę nowej fabryki w Niemczech. Na ceremonii w Heide w Szlezwiku-Holsztynie byli także obecni kanclerz Olaf Scholz, minister gospodarki Robert Habeck i premier Szlezwiku-Holsztynu Daniel Günther (CDU). Nowa fabryka Northvolt jest współfinansowana przez rząd federalny i landowy kwotą prawie miliarda euro. - Inwestycje takie jak Northvolt mają strategiczne znaczenie dla naszego kraju i Europy – powiedział Scholz podczas ceremonii rozpoczęcia budowy obiektu.

Dodał, że „produkcja dobrych samochodów pozostaje kręgosłupem naszego przemysłu, nawet po epoce silników spalinowych”. – Potrzebne są do tego ogniwa akumulatorowe „made in Germany”. Dlatego to dobra wiadomość dla naszego kraju, że przyjazne dla klimatu ogniwa akumulatorowe będą w przyszłości produkowane na północno-zachodnim wybrzeżu Niemiec – mówił polityk SPD.

Ile będzie kosztowała fabryka Northvolt

Northvolt planuje inwestycje w nową lokalizację o wartości 4,5 miliarda euro. Celem jest produkcja akumulatorów do nawet miliona samochodów elektrycznych rocznie. Produkcja ma się rozpocząć w 2026 r. i stworzyć około 3000 miejsc pracy. Scholz wspomniał także o nawet 10 tys. dodatkowych miejsc pracy na terenie wokół fabryki, a także o „ogromnych możliwościach dla średnich przedsiębiorstw”.

- Inwestycja Northvolt nada dalszy impuls dla rozwoju elektromobilności w Niemczech, uczyni nas bardziej niezależnymi od importu i wzmocni nasz przemysł motoryzacyjny w międzynarodowej konkurencji – powiedział rzecznik rządu federalnego przed symboliczną ceremonią wmurowania kamienia węgielnego w Heide. W kręgach rządowych fabrykę opisywano jako ważny projekt dla transformacji energetyki i transportu. Jednym z czynników, który skłonił szwedzkiego inwestora do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w tym regionie, miała być dobrze rozwinięta energetyka wiatrowa na terenie Szlezwiku-Holsztynu.

Premier Szlezwiku-Holsztynu Daniel Günther mówił o „dniu wielkiej radości”. - Budowa fabryki pokazuje, że warto inwestować w odnawialne źródła energii. Widoczne są tu neutralne dla klimatu tereny przemysłowe – mówił. Dodał on, że wzrost gospodarczy w tym regionie będzie „promieniował na całe Niemcy”.

Sam Northvolt mówi o chęci seryjnej produkcji „najbardziej ekologicznego akumulatora na świecie”. Do celów chłodniczych zakład będzie wykorzystywał oczyszczone ścieki z regionu. Ciepło pochodzące z produkcji mogłoby zostać przekazane do sieci ciepłowniczej w mieście Heide. Planowany jest także zakład recyklingu zużytych akumulatorów ze zużytych samochodów elektrycznych.

Niemieckie finansowanie

Szwedzki producent akumulatorów buduje swoją fabrykę na obszarze 110 hektarów w gminach Lohe-Rickelshof i Norderwöhrden. Na początku tego roku Komisja Europejska zatwierdziła federalne i landowe finansowanie oraz gwarancje dla projektu. Oprócz gwarancji na kwotę około 200 milionów euro rząd federalny wspiera fabrykę kwotą około 564 milionów euro, a kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn zapewnia dalsze 137 milionów euro.

Northland ma fabrykę także w Polsce, w dzielnicy Stogi terenie Gdańska. Powstają tu magazyny energii. Docelowo pracować ma tu do 500 osób. Firma intensywnie poszukuje m.in. inżynierów, księgowych, techników automatyki, inspektorów jakości, operatorów produkcji czy magazynierów.