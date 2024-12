Odcienie pokoju na Ukrainie

„Istnieją różne elementy pokoju w tym pokoju: polityczne i materialne gwarancje bezpieczeństwa, członkostwo w NATO, międzynarodowa obecność na rzecz utrzymania zawieszenia broni, wycofanie wojsk, kwestie terytorialne, odbudowa, postępowanie z sankcjami” – powiedział Baerbock we wtorek w Brukseli. „Ukraina sama decyduje, z jakimi celami usiądzie do stołu negocjacyjnego”.

UE dyskutuje na temat negocjacji pokojowych

Zdaniem wysokiego rangą dyplomaty NATO, wypowiedzi Baerbock przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO zbiegły się ze wznowieniem rozmów w stolicach europejskich na temat możliwych scenariuszy negocjacyjnych mających na celu zakończenie walk na Ukrainie, w tym na temat różnych rodzajów gwarancji bezpieczeństwa.

Wzmocnić pozycję Ukrainy przy negocjacyjnym stole

Szef NATO Mark Rutte stwierdził jednak, że w tym tygodniu ministrowie skupią się głównie na przyspieszeniu pomocy wojskowej dla Kijowa, a nie na rozważaniach na temat możliwego procesu pokojowego. "Ukraina nie potrzebuje więcej pomysłów na to, jak mógłby wyglądać proces pokojowy” – powiedział reporterom, dodając, że chce „upewnić się, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, aby osiągnąć pozycję siły, gdy rozpoczną się rozmowy pokojowe, gdy ukraiński rząd zdecyduje, że jest gotowy to zrobić”.

Czy Berlin jest gotowy na Ukrainę w NATO?

Kwestia rozpoczęcia przez Ukrainę rozmów o członkostwie w NATO pozostaje kwestią sporną, nawet w samych Niemczech. Przy czym kanclerz Olaf Scholz jak dotąd sprzeciwia się rozpoczęciu procesu akcesyjnego.

Apel Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niedawno powiedział, że mógłby zaakceptować zawieszenie broni z Rosją, które pozostawiłoby części jego kraju pod okupacją, w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO. "Jeśli chcemy powstrzymać gorącą fazę wojny, powinniśmy objąć parasolem NATO terytorium Ukrainy, które mamy pod kontrolą” – powiedział w zeszłym tygodniu w wywiadzie dla Sky News.

Wizyta w Pekinie

Baerbock przybyła do Brukseli bezpośrednio z dwudniowej wizyty w Pekinie, gdzie spotkała się z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi. Szefowa dyplomacji Niemiec, która jest członkiem Partii Zielonych, skrytykowała Chiny za rzekome dostarczanie Rosji dronów używanych przeciwko Ukrainie. Wezwała Chiny do wypełnienia swoich obowiązków jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i wywarcia presji na Rosję, aby zaakceptowała pokojowe rozwiązanie konfliktu.