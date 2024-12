Wczoraj wpływa na jutro

I chociaż nie są to oficjalne przewidywania, to jednak mogą pomóc przygotować się na niespodziewane, to jak zauważa Marcin Ciechoński, odpowiedzialny za rozwój Saxo w Polsce, ”warto pamiętać, że istotne ruchy rynkowe często wynikają z wydarzeń, które wcześniej wydawały się nierealne. Takie pobudzanie wyobraźni może wspierać lepsze decyzje inwestycyjne i otwierać nowe możliwości w zarządzaniu portfelem.

Poniżej prezentujemy 8 krytycznych obszarów, na które zdaniem analityków duńskiego baku inwestycyjnego inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę.

Prezydentura Trumpa 2.0 zmiecie amerykańskiego dolara

W 2025 roku nowa administracja Donalda Trumpa zmienia charakter relacji USA ze światem, nakładając ogromne cła na cały import, przy jednoczesnym cięciu deficytu przy wsparciu Departamentu Wydajności Państwa (Department of Government Efficiency, DOGE) zarządzanego przez Elona Muska, czytamy w prognozie.

Potencjalny wpływ na rynek: Rynek kryptowalut urośnie czterokrotnie do wartości ponad 10 bilionów dolarów, wartość dolara spadnie o 20 proc., w stosunku do najważniejszych walut, a złoto podrożeje wobec amerykańskiej waluty o 30 proc. Gospodarka USA w dalszym ciągu będzie w reflacji, a płace będą rosły wraz ze wzrostem cen towarów. Zasoby produkcyjne wrócą do stanów Zjednoczonych, co przyniesie także przewagę amerykańskim eksporterom.

Nvidia będzie dwa razy większa niż Apple

W 2025 sukces Nvidii będzie dodatkowo napędzany poprzez dostępność na dużą skalę rewolucyjnego chipa Blackwell z 208 miliardami tranzystorów. Sprawia on, że wydajność obliczeń AI na jednostkę zużytej energii wzrośnie 25-krotnie w porównaniu do poprzedniej generacji H100.

Potencjalny wpływ na rynek: Akcje Nvidii będą notowane znacznie powyżej 250 dolarów. Otrzeźwienie nastąpi gdy rynek zacznie kwestionować potencjału firmy do generowania jeszcze większych zysków. Niepożądana kontrola regulacyjna związana z pozycją firmy jako monopolisty, dodatkowo obniża prognozy.

Chiny zaleją gospodarkę 50 bilionami juanów

W 2025 Chiny postawią odważne założenie, że reflacja jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Mogą zarządzać ryzykiem inflacyjnym, uruchamiając gigantyczny zestaw inicjatyw fiskalnych, które sprowadzają się do obietnicy wpompowania w gospodarkę 50 bilionów chińskich juanów (ok. 7 bilionów dolarów) w 2025 roku i w kolejnych latach.

Potencjalny wpływ na rynek: Silny efekt reflacji w Chinach i na świecie, rynki wschodzące osiągną lepsze wyniki w stosunku do rynków rozwiniętych, w szczególności Chin, wzrosną globalne ceny surowców, silniejsza chińska renminbi.

Pierwszy krok ku długowieczności. Zostanie wydrukowane ludzkie serce

W 2025 roku dojdzie do bezprecedensowego przełomu naukowego, czyli wydrukowania przez badaczy w pełni funkcjonalnego ludzkiego serca za pomocą zaawansowanej technologii biodruku 3D.

Potencjalny wpływ na rynek: Sukces organów wytworzonych za pomocą biodruku zwiększa oczekiwania w stosunku do biotechnologii i sektora druku 3D. Większość firm w tej branży to jeszcze start-upy, lecz można zaobserwować wysyp IPO w tej dziedzinie. Gwałtowny przyrost innowacji i inwestycji może przekształcić branżę opieki zdrowotnej, prowadząc do lepszych rezultatów w leczeniu pacjentów i znaczącego wzrostu gospodarczego.

Boom na samochody elektryczne powoduje koniec OPEC-u

W 2025 roku pojawiają się wyraźne sygnały dotyczące wygaszania przyszłego popytu na ropę. Jest to związane ze wzrostem produkcji i większym zainteresowaniem pojazdami elektrycznymi. Obecnie dwie trzecie ropy naftowej jest przerabiane na benzyny lub olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych. OPEC zacznie tracić na znaczeniu, a produkcja na poziomie wielu milionów baryłek dziennie przestanie być potrzebna.

Potencjalny wpływ na rynek: Spadek cen ropy naftowej, wywoła boom na rynku linii lotniczych, producentów chemikaliów, farb i opon, firm spedycyjnych i logistycznych. Rynek jednak szybko odnajdzie równowagę, a ceny ropy ustabilizują się, ponieważ dostawcy posiadający wyższe koszty, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamkną drogą produkcję ropy łupkowej. Japońscy producenci samochodów będą desperacko gonić innych graczy na rynku pojazdów elektrycznych.

USA opodatkują centra danych AI, a ceny energii eksplodują

W 2025 roku w USA ceny energii elektrycznej w niektórych gęsto zaludnionych rejonach pójdą mocno w górę. Największe firmy technologiczne będą ją „wysysać” z rynku, by zabezpieczyć dostawy prądu dla swoich centrów danych rozwijających sztuczną inteligencją.

Potencjalny wpływ na rynek: Nastąpi ogromny boom na inwestycje amerykańskie w infrastrukturę energetyczną. Firmy typu Fluor zyskają na sile po podpisaniu nowych ogromnych kontraktów. Przyśpieszenie produkcji Megapacku przez Teslę przyciągnie coraz większą uwagę. Długoterminowe kontrakty na gaz ziemny w USA ulegną podwojeniu, co znacząco przyczynia się do przewidywanej wyższej inflacji w przyszłości.

Klęska żywiołowa po raz pierwszy doprowadza do bankructwa dużą firmę ubezpieczeniową

W 2025 roku katastrofalne w skutkach opady deszczu i burze w USA mogą zaskoczyć branżę ubezpieczeniową. Spowodują zniszczenia na kwotę wielokrotnie większą niż w przypadku huraganu Katrina w 2005 roku, kiedy roszczenia opiewały na 40 miliardów USD.

Potencjalny wpływ na rynek: Akcje Berkshire Hathaway wzrosną, ponieważ firma Warrena Buffetta ma wystarczający kapitał, by przetrwać panikę. Spółka zyska udział w rynku.

Funt brytyjski niweluje spadki w stosunku do euro wynikające z brexitu

W 2025 roku funt brytyjski wzrośnie do 1,27 w stosunku do euro, czyli do poziomu sprzed referendum w sprawie brexitu.

Potencjalny wpływ na rynek: Stymulowanie inwestycji krajowych i bardziej optymistyczne perspektywy wzrostu wzmocnią funta brytyjskiego w stosunku do niestabilnego euro. Powoduje to, że kurs euro do funta spada do poziomu 0,75, czyli poniżej kursu 0,76 z dnia przed głosowaniem w sprawie brexitu. Brytyjski FTSE 100 odnotuje dobre wyniki.

Implikacje dla rynków i inwestorów

Powyższe przewidywania nie są oficjalnymi prognozami rynkowymi Saxo Banku, czytamy w informacji prasowej. Można je traktować jako przypomnienie dla inwestorów, by brali pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne. Celem Szokujących Prognoz jest poszerzenie perspektyw uczestników rynku i przygotowanie ich na nieoczekiwane zdarzenia.