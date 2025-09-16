Reparacje od Niemiec

„Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana” - napisała Gammelin na portalu X. Takie stanowisko wyraził już wcześniej niemiecki rząd.

Reklama

Steinmeier podkreślił również, że wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów - dodała Gammelin.

Rosyjska agresja na Ukrainę

Wśród tematów rozmowy przywódców znalazła się ponadto rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i „dodatkowo wzmocnić” wschodnią flankę NATO.

Rzeczniczka przekazała ponadto, że prezydent RP zaprosił Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, a ten przyjął zaproszenie.

Nawrocki we wtorek składa swoją pierwszą wizytę w Niemczech od objęcia urzędu prezydenta. W Berlinie rozmawiał również z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Prezydentowi towarzyszą podczas wizyty w Berlinie m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz i wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.

Wśród tematów rozmów - jak informował wcześniej Przydacz - miały być współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne.

Ze stolicy Niemiec polski prezydent jeszcze we wtorek uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.