Negocjacje USA i Rosji ws. pokoju w Ukrainie

Uszakow ocenił, że udział Jareda Kushnera w negocjacjach nadał im „systemowego charakteru” - przekazała agencja Reutera.

Rosyjski negocjator stwierdził, że strona rosyjska oczekuje na reakcję strony amerykańskiej na rozmowy, które odbyły się w miniony wtorek.

Kiedy rozmowa Putin-Trump?

Wyjawił też, że nie został ustalony termin rozmowy rosyjskiego lidera Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Gdy tylko powstaną przesłanki do nawiązania kontaktu między Putinem a Trumpem, wszystko zostanie zorganizowane bardzo szybko – cytuje Uszakowa portal RBK (RBC-Ukraine).

Spotkanie amerykańskiej delegacji, której współprzewodniczyli specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner z Putinem odbyło się we wtorek na Kremlu. Tematem rozmów był amerykański plan pokojowy dla Ukrainy.

Nazajutrz po tych rozmowach Trump powiedział, że były one „bardzo dobre”, jednak dodał, że „do tanga trzeba dwojga”. Ponownie oświadczył, że Putin chce zakończyć wojnę, a Ukraina powinna była zawrzeć układ z Rosją kilka miesięcy temu.