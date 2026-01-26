Rosjanie wycofują się z Al-Kamiszli

O sprawie informuje lokalny serwis Kurdistan24. Wzmożony ruch na lotnisku w Al-Kamiszli zaobserwowano już kilka dni temu. W poniedziałek rano zauważono, że do samolotów transportowych Ił-76 ładowane są czołgi i inny ciężki sprzęt wojskowy. Widać to na nagraniach opublikowanych w sieci.

Reklama

Reklama

Rosyjscy żołnierze, wraz z maszynami, są transportowani doLatakii, głównej wojskowej bazy Kremla na terenie Syrii.

Kreml wykorzystywał bazę od lat

Al-Kamiszli znajduje się na syryjsko-tureckiej granicy, niemal 600 km na północny wschód od Damaszku, w regionie zamieszkałym głównie przez Kurdów. Rosjanie używali tutejszej bazy lotniczej od 2019 r. Monitorowali z niej złożoną sytuację w tym regionie, a także prowadzili operacje wymierzone w oddziały ISIS.

/> />

"Placówka ta była postrzegana jako kluczowy przyczółek Kremla, pozwalający na projekcję siły na terenach administrowanych przez Kurdów przy jednoczesnej koordynacji działań z rządem centralnym w Damaszku" – czytamy w artykule Kurdistan 24.

Jej ewakuacja ma związek ze zmianą układu sił w tym regionie Syrii – lokalne siły kurdyjskie są wypierane przez syryjskie wojska rządowe. W ubiegłym tygodniu, według doniesień "The Moscow Times", władze w Damaszku domagały się, by Rosjanie opuścili bazę.

Nowe władze konsolidują kontrolę nad krajem

Do niedawno znaczne północno-wschodnie połacie Syrii były kontrolowane głównie przez zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF). Jednak na początku stycznia zostały one zaatakowane przez syryjskie wojska rządowe. Władający w Damaszku od ponad roku Ahmad asz-Szara dąży do zdobycia pełnej kontroli nad terytorium kraju.

W efekcie ofensywy wojsk rządowych siły SDF zostały wypchnięte z wielu miast, w tym Aleppo. Obecnie w regionie trwa zawieszenie broni. Jego celem jest umożliwienie Amerykanom wywiezienia kilku tysięcy bojowników ISIS, przetrzymywanych w lokalnych więzieniach, do Iraku.

Syryjscy Kurdowie byli jedną z najważniejszych sił międzynarodowej koalicji walczącej w ubiegłych latach z Państwem Islamskim. Organizacja ta w połowie poprzedniej dekady zdobyła znaczną część terytorium Syrii, budując tam fundamentalistyczne quasipaństwo, ze stolicą w Rakce.