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Rosja odrzuca propozycję Ukrainy. Putin stawia sprawę jasno

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 06:46
Rosja odrzuca propozycję Ukrainy. Putin stawia sprawę jasno
Rosja odrzuca propozycję Ukrainy. Putin stawia sprawę jasno/Shutterstock
Mimo kolejnej propozycji Kijowa dotyczącej ograniczenia działań wojennych Moskwa nie sygnalizuje gotowości do ustępstw. Według Reutersa Władimir Putin zapowiedział dalszą realizację celu, jakim jest przejęcie pełnej kontroli nad czterema regionami Ukrainy, podtrzymując dotychczasowe stanowisko Kremla.

Putin nie ustępuje

Putin, w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej, powiedział również, że Rosja musi wzmocnić swoją obronę powietrzną, aby przeciwdziałać nasilonym ukraińskim atakom dronów, wymierzonym głównie w jej przemysł naftowy.

Putin przyznał wcześniej w niedzielę na spotkaniu na Kremlu z ministrami rządu i innymi urzędnikami, że ukraińskie ataki wywołały niedobory paliwa w różnych regionach Rosji.

Propozycja Ukrainy

W wywiadzie telewizyjnym Putin przekazał, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymanie ataków dalekiego zasięgu jako krok w kierunku pokoju. Moskwa jednak postrzegała to jako sposób na odciążenie sił Kijowa wzdłuż 1250-kilometrowej linii frontu i nie da się tym zwieść.„Jasne jest, dlaczego wysuwa się tę propozycję, ponieważ nasze kontrataki w głąb terytorium Ukrainy są znacznie silniejsze, mają większy wpływ i, szczerze mówiąc, są bardziej destrukcyjne” – powiedział Putin.

Zdaniem Putina ukraińskie ataki w głąb Rosji „miały na celu odwrócenie naszej uwagi i sił od realizacji głównych celów – całkowitego wyzwolenia Donbasu i Noworosji”, odnosząc się do dwóch obwodów Donbasu oraz przyległych obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Putin od dawna nalegał, aby Ukraina wycofała się z obwodu donieckiego w Donbasie, traktuje to jako kluczowy warunek jakiegokolwiek porozumienia pokojowego. Siedem miesięcy po inwazji w 2022 roku Rosja zaanektowała cztery obwody – doniecki i ługański w Donbasie, a także chersoński i zaporoski, które kontroluje tylko częściowo.

Moskwa oczekuje na działania dyplomatyczne Waszyngtonu

Putin powiedział, że Rosja spodziewa się wznowienia pod przewodnictwem USA działań dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny oraz kolejnej wizyty w Moskwie wysłanników USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera po zakończeniu „gorącej fazy” konfliktu amerykańsko-izraelsko-irańskiego.

Rosyjski lider, sugeruje Reuters, wydawał się zgadzać z komentarzami sekretarza stanu USA Marco Rubio z zeszłego tygodnia, że podczas rozmów Putina na Alasce w zeszłym roku z prezydentem USA Donaldem Trumpem nie osiągnięto formalnego porozumienia, mimo że omawiano propozycje USA. „Nikt niczego nie podpisał, ale rozmawialiśmy o pewnych możliwościach zakończenia konfliktu na Ukrainie” – powiedział Putin.

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Źródło: Reuters
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieWładimir PutinUkraina
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