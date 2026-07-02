Rosjanie mają nowy problem. Ukraińskie drony rozbijają układ nerwowy armii

Uderzenie w "Rubin". Cel znajdował się pod Moskwą

Choć sam atak został przeprowadzony 26 czerwca, ukraiński Sztab Generalny poinformował o jego skutkach dopiero teraz. Celem było Centrum Łączności Kosmicznej Sił Zbrojnych Rosji w pobliżu miejscowości Biełoomut w obwodzie moskiewskim. Obiekt leży około 100 km na południowy wschód od Moskwy i około 450 km od granicy z Ukrainą. W przeszłości funkcjonował jako 1. Węzeł Łączności "Rubin", obecnie wchodzący w skład 14. Głównego Centrum Łączności Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji.

Według komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego był to "najbardziej zmodernizowany i najpotężniejszy węzeł łączności sił zbrojnych państwa-agresora w centralnej części Federacji Rosyjskiej". Trafione zostały główny budynek techniczny, duże anteny oraz wieża z antenami parabolicznymi, z których część została zniszczona.

Footage shows damage after a recent strike on Russia’s 1st Rubin communications hub, part of the GRU General Staff’s strategic communications system. The site supports secure satellite, government, and military communications, telemetry, spacecraft control, and combat command… pic.twitter.com/QW4QyUN3RP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2026 Rozwiń

Opublikowane zdjęcia satelitarne potwierdzają uszkodzenia głównej infrastruktury ośrodka, w tym budynków technicznych i systemów antenowych.

💥Satellite image of the damaged buildings of the 1st Rubin communications hub of the GRU General Staff of the Russian Federation during one of the recent attacks, - @Exilenova_plus pic.twitter.com/T22fY00X9e — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 1, 2026 Rozwiń

Dlaczego "Rubin" ma strategiczne znaczenie

Znaczenie tego ataku wykracza daleko poza zniszczenie kolejnej rosyjskiej bazy. "Rubin" nie jest centrum wywiadowczym GRU, jak wiele mediów pisze, lecz jednym z najważniejszych elementów systemu łączności podporządkowanego bezpośrednio Sztabowi Generalnemu Sił Zbrojnych Rosji.

To właśnie ten ośrodek odpowiada za utrzymanie łączności najwyższego dowództwa, wymianę informacji operacyjnych oraz działanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Pełni również funkcję głównego węzła łączności satelitarnej, przez który odbywa się komunikacja i kierowanie rosyjskimi satelitami wojskowymi.

Oznacza to, że "Rubin" jest jednym z elementów spajających cały system dowodzenia rosyjskiej armii. Bez sprawnej wymiany danych trudniej przekazywać rozkazy, koordynować działania wojsk czy utrzymywać łączność z jednostkami rozmieszczonymi na różnych kierunkach operacyjnych. Z dostępnych informacji wynika również, że jest to jedyne publicznie znane stacjonarne centrum łączności satelitarnej w strukturze 14. Głównego Centrum Łączności Sztabu Generalnego.

Ukraina konsekwentnie uderza w wojskową łączność Rosji

Atak na "Rubin" nie był odosobnionym wydarzeniem. W ostatnich tygodniach Ukraina systematycznie uderza w rosyjskie ośrodki odpowiedzialne za łączność satelitarną, kierowanie satelitami wojskowymi oraz przetwarzanie danych pozyskiwanych z kosmicznych systemów rozpoznawczych.

21 i 22 czerwca, a następnie ponownie 30 czerwca, zaatakowane zostało Centrum Łączności Kosmicznej "Dubna" w obwodzie moskiewskim. Drony uszkodziły 32-metrową antenę paraboliczną oraz budynek z aparaturą elektroniczną. Powtórzenie nalotu miało uniemożliwić naprawę zniszczonej infrastruktury.

22 czerwca celem był również Ośrodek Łączności Kosmicznej "Władimir" w obwodzie włodzimierskim. Uderzenie doprowadziło do pożaru i uszkodzenia głównej anteny wykorzystywanej do dalekosiężnej łączności rosyjskich sił zbrojnych i innych służb mundurowych.

Z kolei 29 czerwca ukraińskie drony zaatakowały 476. Centralny Ośrodek Przyjmowania i Przetwarzania Informacji GRU w Mieszczerynie-1 w obwodzie moskiewskim. To właśnie tam analizowane są dane pozyskiwane z rosyjskich satelitów rozpoznawczych. Uszkodzenie tego obiektu mogło utrudnić rosyjskiemu wojsku szybkie przetwarzanie informacji wywiadowczych.

Seria ataków na "Dubną", "Władimir", ośrodek GRU oraz "Rubin" pokazuje zmianę priorytetów ukraińskiej kampanii dronowej. Jej celem staje się nie tylko niszczenie sprzętu, ale także osłabianie systemu dowodzenia i przepływu informacji, od którego zależy sprawność działania rosyjskiej armii.