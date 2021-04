Opozycjonista jest tak osłabiony, że "ma trudności z tym, żeby usiąść lub mówić" - powiedziała Michajłowa i poinformowała, że apeluje o "przeniesienie go szpitala cywilnego".

AFP podaje, że wielu lekarzy, w tym osobista lekarka Nawalnego - Anastazja Wasiljewa, nie zostało dopuszczonych we wtorek do opozycjonisty.

"To postawa pozbawiona szacunku dla ludzi, którzy przyszli spełnić swój ludzki obowiązek, swój obowiązek jako lekarza, który musi pomóc pacjentowi" - powiedziała Wasiljewa agencji AFP.

Współpracownik Nawalnego, Leonid Wołkow ocenił, że został on przeniesiony "do obozu koncentracyjnego i obozu tortur, a nie do szpitala".

Matka opozycjonisty, Ludmiła, napisała na Instagramie, że nowa kolonia karna, w której znalazł się jej syn "jest gorsza od poprzedniej".

Amnesty International ocenia, że transfer chorego Nawalnego do nowej kolonii jest "karą, która ma uchodzić za pomoc medyczną", ponieważ rosyjskie władze przygotowują się do "karmienia go siłą, aby złamać jego strajk głodowy i jeszcze bardziej go ukarać".

Jeden z prawników opozycjonisty, Wadim Kobziew napisał na Twitterze, że w niedzielę chorego podłączono do kroplówki z glukozą.

Wołkow powiedział w poniedziałek, że adwokat Nawalnego, który czekał ponad godzinę, aż Nawalny zostanie doprowadzony, mógł się z nim zobaczyć tylko przez kilka minut.

Opozycjonista został w niedzielę przeniesiony z kolonii karnej w Pokrowie do szpitala więziennego w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu, która owiana jest bardzo złą sławą.

Ten zakład karny "to taka sama kolonia karna z torturami, tylko że z dużym szpitalem, do którego przewożeni są ciężko chorzy. A więc, należy to rozumieć tylko jako fakt, że stan Nawalnego się pogorszył" - oświadczył w poniedziałek współpracownik opozycjonisty, Iwan Żdanow.

Nawalny, który w sierpniu zeszłego roku padł ofiarą otrucia, od pierwszych dni marca znajdował się w kolonii karnej w Pokrowie, gdzie odbywał wyrok pozbawienia wolności.

Wkrótce przekazał, że ma problemy ze zdrowiem - odczuwa poważne bóle kręgosłupa i jest pozbawiany snu. Dolegliwości się pogłębiły i Nawalny zaczął tracić czucie w kończynach. Ogłosił głodówkę, domagając się w ten sposób dopuszczenia do niego lekarza spoza kolonii karnej.

Merkel: rząd Niemiec zabiega o zagwarantowanie opieki medycznej Nawalnemu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła we wtorek, że jest "skrajnie zaniepokojona" losem Aleksieja Nawalnego. Dodała, że rząd Niemiec usiłuje wykorzystać swoje wpływy, by przy pomocy partnerów zagwarantować opiekę medyczną rosyjskiemu opozycjoniście.

Merkel, która wypowiadała się podczas wideokonferencji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podkreśliła, że jest bardzo ważne, by uwolnienia Nawalnego zażądał Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz).

"Mamy liczne konflikty z Rosją, które niestety sprawiają, że nasze (wzajemne) relacje są trudne, ale zawsze jestem zwolenniczką dalszego prowadzenia rozmów" - dodała kanclerz.

Wcześniej we wtorek ETPCz poinformował, że przekazał Moskwie pytania dotyczące kondycji więzionego opozycjonisty oraz warunków w jakich przebywa i wyraził zaniepokojenie, czy "są one zgodne z prawem do życia".

W poniedziałek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oznajmił, że rosyjskie władze muszą dać Nawalnemu natychmiastowy dostęp do takiej opieki medycznej, do której ma zaufanie. Wkrótce potem takie samo stanowisko w imieniu Londynu przedstawił minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Temat Rosji był jednym z omawianych podczas poniedziałkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych krajów UE.

Również Biały Dom oznajmił w poniedziałek, że za stan zdrowia Nawalnego odpowiada Kreml i rosyjski opozycjonista musi być traktowany w sposób humanitarny.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki ostrzegła, że świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności, jeśli ucierpi jego zdrowie.

Nawalny prowadzi głodówkę od 31 marca. W niedzielę został przewieziony z kolonii karnej w Pokrowie do szpitala więziennego w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu, która owiana jest bardzo złą sławą i uznawana za miejsce tortur.

Nawalny, który cierpi na bóle kręgosłupa i traci czucie w kończynach, od końca marca prowadzi głodówkę. Jego współpracownicy zapowiedzieli na 21 kwietnia demonstracje w miastach Rosji w jego obronie.