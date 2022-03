Od soboty, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla samolotów użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady UE z poniedziałku, 28 lutego br., obowiązuje zakaz lotów samolotów i przewoźników lotniczych Federacji Rosyjskiej w Unii Europejskiej.

Jak tłumaczy na swojej stronie Urząd Lotnictwa Cywilnego, unijne przepisy przewidują wyjątki od zakazu. Obejmują one: loty o statusie HUM (biorącego udział w akcji humanitarnej), SAR (wykonującego lot w akcji poszukiwawczo–ratowniczej); loty powrotne wynajętych statków powietrznych, dla których wydana została zgoda odpowiednich europejskich władz lotniczych; przypadki lądowania awaryjnego lub przelot awaryjny.

"Zgodnie z rozporządzeniem właściwe organy mogą wyrazić zgodę na lądowanie rosyjskiego statku powietrznego na terytorium Unii Europejskiej, start z niego lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że takie lądowanie, start lub przelot są konieczne ze względów humanitarnych lub dowolnych innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia" - wyjaśnia ULC.

Rzeczniczka prasowa ULC Karina Lisowska zapewniła w czwartek PAP, że loty samolotów z Rosji w polskiej przestrzeni powietrznej "odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE 334/2022 w ramach opisanych tam wyjątków".

"W czwartek odbył się lot Boeinga 737-800 linii lotniczych Rossija, wykonujący lot z lotniska Szeremietiewo w Moskwie do Sofii, stolicy Bułgarii. Także w czwartek odbędzie się lot do Czech z dostawą do tamtejszej elektrowni" - powiedziała Lisowska.

We wtorek przez polską przestrzeń powietrzną odbył się lot samolotu z Federacji Rosyjskiej do Słowacji. Jak wyjaśniał wówczas ULC na Twitterze, przelot odbył "samolot cargo z zasobami krytycznymi dla infrastruktury elektrowni w Słowacji", który był przeprowadzony na prośbę strony słowackiej i uzyskał stosowne zgody.

Lisowska przekazała PAP, że z Rosji będą się odbywać loty humanitarne po jej obywateli. "Samolot wylatujący z Rosji nie może mieć na pokładzie żadnych pasażerów. Leci w konkretnym celu, by zabrać rosyjskich obywateli" - wyjaśniła.

Unijna przestrzeń powietrzna została zamknięta dla rosyjskich linii lotniczych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. W odpowiedzi Moskwa zabroniła liniom lotniczym z państw Europy wchodzenia w rosyjską przestrzeń powietrzną.

Czwartek jest ósmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z rosyjską napaścią zbrojną wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.