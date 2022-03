"Możemy spodziewać się dodatkowej mobilizacji w Rosji, co znacznie skomplikuje wewnętrzną sytuację polityczną. Rosyjskie społeczeństwo zombie (...) nie jest gotowe umierać za fantazje Putina. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy są gotowi zabijać za swoją wolność i ziemię. Sytuację w Rosji pogarsza przybywanie do jej regionów transportów z zabitymi – skala strat wśród rosyjskich żołnierzy wywołuje szok i panikę. Nasilają się tendencje do odmowy i unikania uczestnictwa w działaniach wojennych na Ukrainie wśród wojskowych tego terrorystycznego państwa" - przekonuje Daniłow.

Sekretarz RBNiOU zauważa też w działaniach rosyjskich wojsk zmianę taktyki.

"Rosyjskie siły okupacyjne uciekają się do taktyki jawnego terroru, zadając putinowskie +uderzenia punktowe+ w cywilów i infrastrukturę krytyczną. Celem jest zastraszenie, wywołanie paniki, złamanie naszej woli oporu. Podły i podstępny wróg łamie zawarte porozumienia – blokuje otwarcie +zielonych korytarzy+, nie dopuszcza pomocy humanitarnej, ale jednocześnie próbuje stworzyć fałszywy obraz +radosnego przyjmowania+ okupantów przez miejscowych. Ale tanie sztuczki rosyjskiej propagandy zawodzą" - ocenia.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy jest działającym przy prezydencie organem koordynacyjnym w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony. Koordynuje i kontroluje działalność organów władzy wykonawczej w tej sferze. Szefem Rady jest prezydent, który decyduje o jej składzie.