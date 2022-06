SBU poinformowała o tym na swoim kanale w Telegramie.

Na terenie obwodu kijowskiego Rosjanie planowali utworzenie administracji okupacyjnej, oraz - po referendum - ogłoszenie kolejnej separatystycznej republiki. Chciano zewidencjonować wszystkich obywateli i w zamian za dokumenty ukraińskie przymusowo rozdać paszporty ZSRR – przynajmniej na czas początkowy, do wydania dokumentów rosyjskich - przekazało SBU.

Świadczą o tym dane, jakie uzyskał kontrwywiad wojskowy SBU na pozycjach okupantów; potwierdza to również zachowanie Rosjan na tych terytoriach Ukrainy, które znajdują się pod tymczasową okupacją - napisano w komunikacie.

Ukraińska służba specjalna powiadomiła, że odkryto schron z blankietami paszportów byłego ZSRR. Znajdował się w porzuconym budynku w mieście Makarów w rejonie buczańskim niedaleko Kijowa. Były to dokumenty sporządzone według wzoru obowiązującego w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Na terenie Ukrainy nie wytwarzano takich paszportów od 1990 roku. Znaczy to, że zostały one przywiezione z Federacji Rosyjskiej na początku agresji Rosji na Ukrainę – poinformowała SBU. (PAP)