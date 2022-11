Z powodu zmasowanego ataku rakietowego dokonanego w środę przez Rosję, wymierzonego w infrastrukturę energetyczną i cywilną, większość ukraińskich miast została odcięta od prądu. Rosyjskie rakiety trafiły też w budynki mieszkalne, zabijając 10 osób - zaznaczył HUR.

Reklama

Do naprowadzania rakiet Rosja używa własnego systemu GLONASS, będącego analogiem systemu GPS. GLONASS powstał w 1982 roku na polecenie ministerstwa obrony ZSRR. Obecnie jest wykorzystywany głównie do naprowadzania pocisków na ukraińskie miasta - podkreślił ukraiński wywiad.

Reklama

HUR poinformował, że w rosyjskim systemie nawigacyjnym jest słaby punkt - GLONASS zależy od mikroprocesorów produkowanych przez zagraniczne firmy. Rosyjskie rakiety i drony mają wyprodukowane na zachodzie mikroprocesory obsługujące system - zwykle są to czipy cywilne, ale Rosjanie używają ich do celów wojskowych. Czipy odbierają i przetwarzają współrzędne z systemu GLONASS, a pociski wykorzystują te informacje do nawigacji w przestrzeni powietrznej oraz do namierzania ukraińskiej infrastruktury cywilnej i energetycznej.

HUR wymienił zagraniczne firmy, które nadal produkują mikroprocesory obsługujące system GLONASS. W USA są to: Linx Technologies, Broadcom, Qualcomm, Telit, Maxim Integrated, Trimble oraz Cavli Wireless. Wśród producentów szwajcarskich - u-blox AG oraz STMicroelectronics. Z Kanady to przedsiębiorstwa Sierra Wireless i NovAtel. Ukraiński wywiad podał też nazwy jednej firmy brytyjkiej (Antenova) i jednej belgijskiej (Septentrio).

Rosja nadal kupuje te mikroprocesory za pośrednictwem podstawionych firm i dystrybutorów. Są one wykorzystywane w dronach Orlan-10 i Shahed-136, wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych Tornado i Smiercz, pociskach Iskander, Kalibr i Kindżał, a także rakietach manewrujące X-101, X-555, X-38, X-59MK i X-31 - powiadomił HUR.

Bez produkowanych za granicą chipów obsługujących GLONASS, Rosjanie będą musieli od podstaw stworzyć własną mikroelektronikę. Kontrola eksportu i kontrola przez producentów w tym przypadku nie zadziała, bo Rosja ciągle wymyśla nowe sposoby na omijanie sankcji i zakup technologii - zaznacza HUR. Zagraniczne firmy powinny zdać sobie sprawę z bezpośredniego wpływu swoich produktów na zdolności obronne Rosji, zaprzestać produkcji chipów z obsługą GLONASS i usunąć funkcję obsługi tego systemu nawigacyjnego ze wszystkich swoich urządzeń - podkreślił ukraiński wywiad. (PAP)