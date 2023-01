Według Destatis w pierwszej połowie 2022 r. za dostawy gazu do Niemiec odpowiadały przede wszystkim trzy gazociągi – oczywiście kluczowy Nord Stream 1 oraz biegnący przez Polskę Jamał-Europa i interkonektor TransGas łączący Niemcy z Czechami. Te dwa ostatnie łącznie dostarczały mniej więcej tyle samo surowca co NS1. Obecnie dostawy ze wszystkich trzech są wyzerowane. Błękitne paliwo płynie do Niemiec z Norwegii przez gazociągi Europipe 1 i 2 oraz TENP, który zapewnia Berlinowi podłączenie do terminali gazu skroplonego w belgijskim Zeebrugge i francuskiej Dunkierce. Niemcy błyskawicznie uruchomili też pływający terminal LNG w Wilhelmshaven, do którego pierwszy transport dotarł 3 stycznia. Nieprzypadkowo przybył on ze Stanów Zjednoczonych. Jak wykazał analityk Joseph Politano, pod koniec zeszłego roku Amerykanie po raz pierwszy w historii dostarczali do UE więcej gazu niż Rosja. USA stały się też największym dostawcą wszystkich surowców energetycznych łącznie. Jeśli chodzi o sam gaz, głównym źródłem stały się Norwegia, następnie Afryka Północna oraz Katar z Nigerią.