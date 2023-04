„Z dostępnych nam informacji wynika, że w czerwcu br. Rosja planuje rozpoczęcie seryjnej produkcji strategicznych rakiet manewrujących, wystrzeliwanych z powietrza, typu Ch-50, co umożliwi Kremlowi zaktywizowanie ataków rakietowych na terytorium naszego kraju” – powiedział generał Ołeksij Hromow, cytowany przez portal RBK Ukraina.

Reklama

Jak informuje portal, rakiety Ch-50 to pociski wystrzeliwane z samolotów, a według rosyjskich źródeł mają one mieć zasięg do 1,5 tys. km.

Wcześniej ukraińskie władze informowały, że zmniejszenie liczby ataków rakietowych na terytorium Ukrainy może być związane z ograniczoną liczbą takich pocisków. Armia rosyjska intensywnie ostrzeliwała rakietami Ukrainę od jesieni 2022 roku, atakując infrastrukturę energetyczną oraz inne cele cywilne.