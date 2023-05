Ministerstwo Finansów Rosji poinformowało, że deficyt federalny wyniósł w tym okresie 3,42 biliona rubli (45,4 miliarda dolarów), przekraczając całoroczny plan 2,9 biliona.

Wydatki wzrosły o 26 proc. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że wzrost wydatków był spowodowany zaliczkami wypłaconymi na początku roku, które nie będą kontynuowane. Ministerstwo nie powiedziało, na co poszły te pieniądze, ale ekonomiści stwierdzili, że wydaje się to powiązane z kosztami wojennymi.

Jednocześnie przychody spadły o 22 proc. Spadek przychodów to wynik mniejszych dochodów z ropy i gazu, które spadły o ponad połowę w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyniku sankcji w kwietniu przychody z rosyjskiej ropy zmniejszyły się o 67 proc.

Ministerstwo ocenia, że w kwietniu przychody wykazywały oznaki stabilizacji. Rosyjski resort finansów przewiduje, że zmiany podatków w następstwie ograniczenia cen nałożonego przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników na eksport rosyjskiej ropy, pomogą odzyskać zyski z energii, szczególnie w dalszej części roku.

„Wielkim pytaniem, na które nie możemy jeszcze odpowiedzieć, jest to, co stanie się z wydatkami w pozostałej części roku” – powiedziała Sofya Donets, ekonomistka z Renaissance Capital. „To, co stało się z przychodami, zarówno energetycznymi, jak i nieenergetycznymi, było do przewidzenia”.

„W kwietniu saldo budżetowe Rosji nadal się pogarszało. Pomimo wysiłków rządu zmierzających do ograniczenia wydatków, świeże dane nie dostarczają dowodów na to, że się to udaje. Rosnące wydatki publiczne prawdopodobnie spowodują wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach i zmuszą bank centralny do wycofania części obniżek stóp procentowych, które wprowadził w zeszłym roku” — Aleksander Isakow, rosyjski ekonomista.