W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 6 proc. z 5,3 proc. w sierpniu, co było spowodowane wzrostem cen towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność i paliwa. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (CB RF) zareagował, podnosząc główną stopę procentową o 2 punkty procentowe, która wynosi obecnie 15 proc., co oznacza najwyższy poziom od maja 2022 roku.

Jak dodano, jest wysoce prawdopodobne, że CB RF utrzyma wysokie stopy procentowe do 2024 roku, a to zwiększy koszty pożyczek dla rosyjskich konsumentów i prawdopodobnie wpłynie również na koszty obsługi zadłużenia rosyjskiego rządu. Ze względu na rosnący popyt, częściowo spowodowany znacznym wzrostem wydatków na obronność, wraz z ciągłą presją zacieśniającego się rynku pracy, rosyjska gospodarka jest prawdopodobnie zagrożona przegrzaniem.

"Jest wysoce prawdopodobne, że inflacja w Rosji w 2024 r. utrzyma się powyżej docelowego poziomu 4 proc. Utrzymująca się wysoka inflacja prawdopodobnie zmniejszy realne wydatki rządowe, szczególnie w obszarach takich jak opieka społeczna, w których wydatki rosną poniżej inflacji. To jeszcze bardziej ilustruje reorientację rosyjskiej gospodarki, aby przede wszystkim napędzać wojnę" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. (PAP)