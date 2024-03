W codziennej aktualizacji wywiadowczej zamieszczono zdjęcie satelitarne pokazujące dron Mohajer-6 na lotnisku Saki oraz stojącą obok naziemną stację kontroli (https://tinyurl.com/22eywhnj).

Reklama

Super szpieg

Jak wyjaśniono, Mohajer-6, który zaobserwowano nad Morzem Czarnym i nad Krymem, jest bezzałogowym statkiem powietrznym służącym do wywiadu, inwigilacji, namierzania celów i rozpoznania, ale może także przeprowadzać ataki na cele naziemne przy pomocy pocisków kierowanych. Dodano, że jego zasięg jest ograniczony polem widzenia obsługującego go w czasie rzeczywistym operatora, który wynosi ok. 200 km na wysokości 3000 metrów, ale może on zostać wydłużony poprzez przekazanie kontroli do następnej naziemnej stacji kontroli.

Reklama

Rosjanie obawiają się kolejnych ataków

"Stała obecność systemu w zachodniej części Krymu jest prawdopodobnym dowodem, że Rosja po niedawnych ukraińskich sukcesach próbuje zidentyfikować zagrożenia dla rosyjskich portów i okrętów. Istnieje realistyczna możliwość, że jego misja obejmuje także wspieranie namierzania przez Rosję celów na południowo-wschodnim wybrzeżu Ukrainy" - oceniono.

Poinformowano też, że Ukraina zestrzeliła co najmniej jeden Mohajer-6 - 23 września 2022 roku nad Morzem Czarnym, a Rosja prawdopodobnie omyłkowo zestrzeliła taki system nad Krymem 6 czerwca 2023 roku.

bjn/ adj/