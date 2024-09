Wojna jest dla Rosji bardziej kosztowna, niż się spodziewano

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że wojna okazała się dla Rosji kosztownym przedsięwzięciem, szczególnie jeśli chodzi o personel wojskowy, bo od początku konfliktu straciła ona, uwzględniając łącznie zabitych i rannych, prawdopodobnie ponad 610 tys. żołnierzy.

Dodano, że taktyka oparta na falach piechoty wymaga od Rosji, aby stale uzupełniała siły na linii frontu nowymi rekrutami.

Rekrutacja żołnierzy

Poinformowano, że wskaźniki rekrutacji żołnierzy w 2024 roku najprawdopodobniej spadły w porównaniu z 2023 rokiem, bo rosyjscy oficjele sugerowali pod koniec zeszłego roku, że ministerstwo obrony pozyskuje średnio ok. 1600 żołnierzy dziennie, podczas gdy publicznie cytowane liczby w tym roku mówią o ok. 1000 żołnierzy dziennie, przy czym ta liczba też prawdopodobnie jest zawyżona.

"To doprowadziło do tego, że rosyjskie ministerstwo obrony podniosło w sierpniu 2024 roku bonusy za zaciągnięcie się, co jest coraz bardziej kosztowną strategią rekrutacyjną dla Rosji. Szacunki sugerują, że pensje personelu wojskowego stanowiły 8 proc. budżetu federalnego w roku do czerwca 2024. Podwyżka żołdu jednak prawdopodobnie podniesie poziomy rekrutacji w pozostałej części roku" - oceniono. (PAP)