Rosyjska armia wykrwawia się. Straty we wrześniu największe od początku wojny

Średnia dobowa liczba zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich na Ukrainie wzrosła we wrześniu do najwyższego dotąd poziomu i wyniosła 1271 - podał w poniedziałek brytyjski resort obrony, przywołując dane ukraińskiego Sztabu Generalnego. Do tej pory najwyższą średnią odnotowano w maju br. - 1262.