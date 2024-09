Dostarczenie sprzętu wojskowego jako środek zapobiegawczy przed wojną

"Teraz dostarczamy sprzęt wojskowy na wojnę - wtedy moglibyśmy dostarczyć sprzęt wojskowy, aby zapobiec wojnie" - stwierdził Stoltenberg.

Zwrócił on uwagę na niechęć NATO do dostarczenia broni, o którą prosił Kijów przed pełnoskalową inwazją Rosji, z powodu obaw, że zaostrzy to napięcia z Moskwą.

Rola negocjacji w zakończeniu wojny na Ukrainie

Stoltenberg powiedział, że zakończenie wojny na Ukrainie zostanie osiągnięte tylko przy stole negocjacyjnym.

"Aby zakończyć tę wojnę, na pewnym etapie konieczny będzie ponowny dialog z Rosją. Ale musi on opierać się na silnej pozycji Ukrainy" - podkreślił.

Zmiana na stanowisku sekretarza generalnego NATO

Jens Stoltenberg, były premier Norwegii, ustąpi w październiku ze stanowiska sekretarza generalnego NATO, które piastuje od 2014 roku. Zastąpi go były premier Holandii Mark Rutte. (PAP)

sp/