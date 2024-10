Wrogi czołg, skład broni, punkt dowodzenia jest podświetlony laserowym podświetlaczem celu (robocza nazwa LPC-1). Cel podświetla żołnierz (widzi cel, a pocisk jest wystrzelony z odległości np. 10 km za linią frontu), dron, załoga śmigłowca. Odbite światło trafia do sensora głowicy pocisku. Ten kieruje się bezpośrednio na cel. Czołg może być nawet w ruchu. A i tak zostanie trafiony.

Precyzja uderzenia APR 155jest wysoka. Wystrzał z mało celnej, przeznaczonej do wymiany (zużycie) lufy armatniej pozwala na zniszczenie wroga. Nikt oczywiście drogich pocisków nie chce używać w ten sposób, ale realia wojny na Ukrainie pokazują, że nie zawsze ma się idealny sprzęt na froncie - zakład remontowy albo nowy sprzęt staje się niedostępną ideą.

APR 155 (Amunicja Precyzyjnego Rażenia) kaliber 155 mm

Polska ma możliwość posiadania takiej broni. Na świecie to np.:

152 mm pociski Krasnopol (Rosja) i Kwitnik (Ukraina),

moździerzowe 240 mm Smelczak (Rosja).

155 mm M712 Copperhead (użyte przeciw ISIS na Bliskim Wschodzie).

W Polsce rozwija ją MESKO S.A. (czyli spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej). APR-155 powstaje we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, CRW Telesystem – Mesko oraz partnerem zagranicznym. Czekamy na decyzje polityków - Produkujemy?

Mesko tworzy całą gamę efektorów naprowadzanych na światło odbite od celu, w skład której wchodzi:

amunicja precyzyjnego rażenia (APR) w dwóch kalibrach: 155 mm dla armatohaubic samobieżnych Krab i Kryl oraz

120 mm moździerzowa dla samobieżnych moździerzy Rak, a także

Pirat - lekki przeciwpancerny pocisk kierowany (Wikipedia: wywodzi się z konstrukcji ukraińskiego pocisku RK-3 Korsar).

Ze strony www. Mesko: "Konieczny dla sprawnego funkcjonowania laserowy podświetlacz celu LPC-1 również jest efektem pracy badawczo-rozwojowej prowadzonej przez MESKO S.A. we współpracy m.in. z CRW Telesystem Mesko. Podświetlacz jest kodowany i kompatybilny z systemem NATO."

W uzupełnieniu tych informacji zacytujmy wypowiedź z 14 lipca 2024 r. dr inż. Przemysława Kowalczuka (do 20 czerwca 2024 r. był członkiem zarządu ds. Rozwoju Mesco), który poinformował, że spółka czeka na decyzje umożliwiające certyfikację. Powiedział, że: "APR 155 jest technicznie ukończony. (…) Co innego jest jednak ważne - gotowe zestawy zostały zgłoszone do finalnej certyfikacji poprzez poligonowe badania poznawcze. Wystąpiono o program badań i poligon. W lipcu 2023 r."

Poniższy tweet jest odpowiedzią na pytanie:Dlaczego w sprawozdaniu z działalności spółki MESKO S.A. za 2022 rok następujące projekty B+R wskazano, że zostaną zakończone w 2023 roku, a nie udało się to?:

Zalety i wady naprowadzanych laserowo pocisków

Zalety

Uderzenie "w punkt". Dla porównania kosztujący podobno 100 000 dolarów/sztuka M982 Excalibur może trafiać cel w kręgu około 4m (i więcej). Ta broń opisywana jest jako korygowana co do celności przez system GPS.

O niesamowitej celności APR 155dowiadujemy się dzięki polityce i …. aferze emailowej Michała Dworczyka. W emailach, które wyciekły był też i taki o wynikach testów nowej broni:

"(…) pociski uchyliły się około 15…25 cm od środka plamki laserowej. Nie ma przy tym większego znaczenia czy pocisk będzie wystrzelony z odległości 8 km, 15 km, czy też 25 km."

Wyglądało to tak:

/> />

Możliwości te potwierdziłPrezes CRW Telesystem-Mesko, dr inż. Janusz Noga w wywiadzie dla portalu altair.com.pl informując, że:

1) Laserowy oświetlacz celu jest polski i współpracuje z dowolnym oświetlaczem o standardzie NATO.

2) Mamy większy zasięg niż pierwotnie planowany, czyli ponad 20 km.

3) Celność na poziomie kilkudziesięciu centymetrów.

4) Zniszczymy cel w ruchu.

5) Możemy strzelać ze zużytych luf systemów artyleryjskich. Wystarczy bowiem strzelić w pewien obszar, a system naprowadzania doprowadzi pocisk do celu. Podczas strzelań poligonowych testowaliśmy sytuację, gdy pocisk leciał do celu pod kątem 45 stopni. Nawet w takiej sytuacji system naprowadzenia zdołał naprowadzić go na właściwy tor lotu.

6) Cel można oświetlić z wykorzystaniem wielu systemów. Można użyć obiekty latająca, w tym bezzałogowe, a także wysunięte stanowiska lądowe. Wspólnie z Zakładami Mechanicznymi Tarnów pokazaliśmy możliwość strzelania z lądowych pojazdów bezzałogowych.

Wady

Wskaźnik laserowy musi oświetlać cel przez odpowiedni okres czasu.

Przykład Zestaw artyleryjski jest 15 km od celu. Cel oświetla dron z odległości 1 km. Dron został zestrzelony. Zadanie drona przejmuje żołnierz na pierwszej linii walk (korzysta ze trójnogu dającego stabilizację dla LPC-1). Żołnierz skutecznie oznacza cel. APR 155 precyzyjnie go niszczy.

Amunicja Precyzyjnego Rażenia na świecie

Trochę historii: Wikipedia o Copperhead

Cel w który miał trafić Copperhead musiał być oświetlony wiązką lasera. Gdy odbite od celu światło lasera zostanie zlokalizowane przez głowice wyposażoną w układ optyczny z filtrem przepuszczającym światło o ściśle określonej częstotliwości, system naprowadzania za pomocą korekty toru lotu naprowadza pocisk na cel. System wymagał podświetlania celu przez co najmniej 13 sekund. Stwarzało to duże zagrożenie dla operatora wiązki naprowadzającej.

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku radzieckie czołgi zaczęto wyposażać w systemy wykrywające oświetlanie wiązką laserową, kierunek skąd była używana oraz jej rodzaj. Przed wystrzeleniem, obsługa działa musiała zaprogramować pocisk na odbiór odpowiedniego kodu wiązki laserowej, pozwalało to uniknąć ewentualnego zakłócania ze strony przeciwnika.

Przeprowadzane w warunkach poligonowych testy wykazały 95% skuteczność pocisku. Czynniki wpływające na pogorszenie skuteczności to niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak mgła, deszcz czy też niska podstawa chmur. Bojowo M712 został użyty podczas I wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Wystrzelono wówczas 90 pocisków, odnotowano wówczas fakt brak trafienia przez cztery pociski Copperhead nieruchomego celu oświetlonego wiązką laserową. Po wyprodukowaniu 25 000 pocisków produkcję zakończono w 1989 roku z powodu wysokich kosztów.