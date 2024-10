Sześciu rosyjskichżołnierzy, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, otrzymało tymczasowe wizy w związku z ubieganiem się o azyl polityczny we Francji – donosi The Guardian. Działacze na rzecz praw człowieka określają to wydarzenie jako pierwszy poważny przypadek przyjęcia grupy dezerterów w kraju UE.

Reklama

Dezercja Rosjan przed wojną w Ukrainie

Mężczyźni przybyli do Paryża oddzielnymi lotami w ciągu ostatnich kilku miesięcy po ucieczce z Rosji do Kazachstanu w 2022 i 2023 roku. „Kiedy wylądowałem we Francji, po raz pierwszy mogłem odetchnąć pełną piersią. Poczułem spokój i wolność... najgorsze miałem już za sobą” – powiedział w wywiadzie dla Guardiana Alexander, były rosyjski żołnierz kontraktowy, który został wysłany do Ukrainy i zdezerterował latem 2023 roku. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy zdezerterowało lub odmówiło przyjęcia rozkazów walki.

Reklama

Czy Zachód przyjmie rosyjskich dezerterów?

Zachód od dawna boryka się z decyzją, czy przyjąć rosyjskich żołnierzy, którzy zdezerterowali. Pytania dotyczą tego, czy traktować ich jako bohaterów, potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zbrodniarzy wojennych. Podczas gdy UE i jej państwa członkowskie publicznie dyskutowały o oferowaniu azylu rosyjskim dezerterom, żadna decyzja nie została podjęta, a dezerterom trudno było uzyskać azyl.

„To pierwszy raz, kiedy kraj UE wpuścił grupę dezerterów, którzy nie mieli żadnych dokumentów podróży ani zagranicznych paszportów” - powiedział Iwan Czuwiljew, rzecznik Go By The Forest, grupy pomagającej rosyjskim żołnierzom w dezercji, która pracowała nad sprawą dotyczącą sześciu żołnierzy.

Rosja tropi dezerterów

Nie mogąc podróżować do Europy i stojąc przed perspektywą długoterminowego więzienia w domu, większość dezerterów uciekła do krajów graniczących z Rosją, takich jak Armenia i Kazachstan. Mogą tam wjechać bez paszportu, ale bez możliwości dalszej podróży.

Moskwa zadała sobie wiele trudu, by ich wytropić. Rośnie liczba incydentów, w których dezerterzy ukrywający się w krajach postsowieckich w zasięgu Kremla zostali porwani lub deportowani z powrotem do Rosji. Ich niepewna sytuacja wywołała głośniejsze apele działaczy antywojennych o zapewnienie żołnierzom bezpiecznego schronienia poprzez umożliwienie im szukania schronienia na Zachodzie.

Obrońcy antywojenni, tacy jak Czuwiljew, uważają teraz, że gotowość Francji do przyjmowania dezerterów może stanowić precedens i wysłać silny sygnał do innych krajów zachodnich, potencjalnie przyspieszając ten proces. Czuwiljew powiedział, że każdy z dezerterów był skrupulatnie sprawdzany przez wiele miesięcy pod kątem „silnej, konsekwentnej postawy antywojennej”, zanim został wpuszczony do Francji. Wśród osób, którym przyznano tymczasowe wizy, byli mężczyźni, którzy walczyli w wojnie przeciwko Ukrainie, a także poborowi i oficerowie, którym udało się uniknąć wysłania na linię frontu.