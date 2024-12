Rosjanie uratowali co prawda byłego prezydenta Baszara al-Asada przed zemstą ze rąk syryjskich rebeliantów, ale mogą mieć problem, by zapewnić mu szczęśliwą przyszłość we własnym kraju. Uderzenie w przyjaciela Putina nadeszła z najmniej spodziewanej strony.

Reklama

Żona Asada zażądała rozwodu

A cios zadała Asma al-Asad, żona byłego syryjskiego prezydenta, wiernie trwająca u jego boku przez 24 lata. Teraz jednak, gdy mąż utracił władzę i znalazł się na łasce i niełasce Putina, postanowiła działać i jak informują tureckie oraz arabskie media, złożyła w rosyjskim sądzie wniosek o rozwód. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rosyjskie sądownictwo musi zmierzyć się jeszcze z drugą prośbą żony Asada, czyli zdecydować, czy pozwolić jej wyjechać na stałe z Moskwy do Londynu.

Na razie małżeństwo przebywa na terenie Rosji, ale mimo przyznanej ochrony, nie może cieszyć się swobodą, do jakiej przywykło. Oboje objęci zostali surowymi ograniczeniami.

„Chociaż jego wniosek o azyl został przyjęty, Bashar al-Assad jest podobno nadal objęty surowymi ograniczeniami. Nie wolno mu opuszczać Moskwy ani angażować się w żadną działalność polityczną” – informuje The Jerusalem Post.

Problem z ucieczką do Rosji ma tymczasem najbliższa rodzina byłego prezydenta. Jego brat, Maher al-Asad nie otrzymał azylu w Rosji, a jego wniosek jest nadal rozpatrywany. Na razie zmuszony jest przebywać w rosyjskim areszcie domowym.

Bajeczny majątek Asada zajęty przez Rosjan

Tymczasem żonie Asada wystarczyło kilka tygodni życia w rosyjskim zamknięciu, by miała już dość. Składając wniosek o rozwód i zgłaszając chęć wyjazdu do Londynu, zamierza wrócić tam, skąd przed laty trafiła do Syrii. To właśnie w tym mieście, 25-letnia córka syryjskich migrantów, mająca podwójne obywatelstwo, poznała w 2000 roku Baszara al-Asada, wówczas lekarza w jednym z londyńskich szpitali.

Po blisko 25 latach małżeństwa i sprawowania funkcji pierwszej damy w krwawym reżimie, Asma ma zapewnioną przyszłość. Małżeństwo bowiem miało zdążyć zabrać ze sobą do Rosji majątek, na który składa się 270 kilogramów złota, 2 miliardy dolarów, a także wcześniej zabezpieczyć się, kupując 18 apartamentów w Moskwie. Na razie wszystkie te aktywa zostały przez Rosję zamrożone.