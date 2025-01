Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. Zełenski: Wojsko schwytało żołnierzy z Korei Północnej

Sensacyjne doniesienia z Ukrainy: zatrzymano północnokoreańskich żołnierzy w obwodzie kurskim - informuje prezydent Zełenski. Ci dwaj wojskowi, mimo odniesionych ran, zostali schwytani i przewiezieni do Kijowa na przesłuchania pod nadzorem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Co więcej, decyzją prezydenta, dziennikarze mają teraz dostęp do treści ich zeznań, które mogą rzucić nowe światło na skalę zaangażowania Korei Północnej w konflikt.