"Putin odmawia zaakceptowania zawieszenia broni zaproponowanego przez Kijów w celu powstrzymania rozlewu krwi na Ukrainie. W zamian wysunął propozycję rozpoczęcia nowych bezpośrednich negocjacji z Kijowem" – zauważyła gazeta.

Putin specjalnie wybrał godzinę przemówienia

Według "El Pais" jednym z celów Kremla, który "rzekomo chce rozmawiać", jest "niedopuszczenie do tego, by Waszyngton odwrócił się od budowania mostów w stosunkach z Rosją".

Dziennik "El Mundo" zauważył, że Putin zdecydował się wygłosić przemówienie późno w nocy, kiedy w USA "zbliżał się czas największej oglądalności". W ocenie gazety wysunięta przez Rosję propozycja bezpośrednich rozmów z Ukrainą w Stambule, które miałyby się rozpocząć w czwartek, to "puszczenie oka do (prezydenta USA Donalda) Trumpa".

"Putin zaobserwował w ostatnich tygodniach, że jego relacje z Trumpem uległy ochłodzeniu w związku z brakiem postępów (w procesie pokojowym)" – ocenił "El Mundo", doszukując się w tym przyczyn niedzielnego oświadczenia przywódcy Rosji.

Presja przywódców europejskich zmusiła Putina do dialogu

Z kolei madrycki dziennik "ABC" ocenił, że presja przywódców europejskich, którzy w sobotę pojawili się w Kijowie i rozmawiali telefonicznie z Trumpem, zmusiła Putina do podjęcia dialogu. Gazeta zaznaczyła jednak, że nie odniósł się on do nacisków w sprawie wprowadzenia od poniedziałku pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni.

